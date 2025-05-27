Управляющие компании будут отчитываться перед жильцами

Володин: управляющие компании обяжут информировать жильцов о своей работе
© Служба новостей «URA.RU»
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Жильцы многоквартирных домов смогут следить за работой управляющих компаний
Жильцы многоквартирных домов смогут следить за работой управляющих компаний Фото:

Россияне получили право запрашивать у обслуживающих организаций подробную информацию о проведенных работах по управлению их многоквартирными домами. Соответствующий закон приняли в Госдуме, сообщил ее председатель Вячеслав Володин.

«Принятый федеральный закон обязывает обслуживающие многоквартирные дома организации предоставлять собственникам информацию о своей работе по управлению МКД», — отметил Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что с начала 2024 года в Госдуму поступило 1162 жалобы на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг. По словам спикера, практически все заявления были коллективными. Новый закон должен повысить прозрачность деятельности управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, а также усилить контроль за их работой.

Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь отмечал, что в квитанции за коммунальные услуги уже заложена оплата за содержание жилья, однако многие жители многоквартирных домов не разбираются в структуре платежей. Это приводит к недоверию к управляющим компаниям и увеличению задолженности по оплате коммунальных услуг. Принятый закон призван устранить эти проблемы за счет повышения информированности собственников жилья.

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Россияне получили право запрашивать у обслуживающих организаций подробную информацию о проведенных работах по управлению их многоквартирными домами. Соответствующий закон приняли в Госдуме, сообщил ее председатель Вячеслав Володин. «Принятый федеральный закон обязывает обслуживающие многоквартирные дома организации предоставлять собственникам информацию о своей работе по управлению МКД», — отметил Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что с начала 2024 года в Госдуму поступило 1162 жалобы на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг. По словам спикера, практически все заявления были коллективными. Новый закон должен повысить прозрачность деятельности управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, а также усилить контроль за их работой. Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь отмечал, что в квитанции за коммунальные услуги уже заложена оплата за содержание жилья, однако многие жители многоквартирных домов не разбираются в структуре платежей. Это приводит к недоверию к управляющим компаниям и увеличению задолженности по оплате коммунальных услуг. Принятый закон призван устранить эти проблемы за счет повышения информированности собственников жилья.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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