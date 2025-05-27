Управляющие компании будут отчитываться перед жильцами

Россияне получили право запрашивать у обслуживающих организаций подробную информацию о проведенных работах по управлению их многоквартирными домами. Соответствующий закон приняли в Госдуме, сообщил ее председатель Вячеслав Володин.
«Принятый федеральный закон обязывает обслуживающие многоквартирные дома организации предоставлять собственникам информацию о своей работе по управлению МКД», — отметил Вячеслав Володин. Он также подчеркнул, что с начала 2024 года в Госдуму поступило 1162 жалобы на работу управляющих компаний и ненадлежащее оказание ими жилищно-коммунальных услуг. По словам спикера, практически все заявления были коллективными. Новый закон должен повысить прозрачность деятельности управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, а также усилить контроль за их работой.
Ранее эксперт по вопросам ЖКХ Дмитрий Бондарь отмечал, что в квитанции за коммунальные услуги уже заложена оплата за содержание жилья, однако многие жители многоквартирных домов не разбираются в структуре платежей. Это приводит к недоверию к управляющим компаниям и увеличению задолженности по оплате коммунальных услуг. Принятый закон призван устранить эти проблемы за счет повышения информированности собственников жилья.
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