Трамп хочет разрешить Украине бить по России дальнобойным оружием

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Трамп хочет снять все ограничения на дальнобойные атаки по России
Трамп хочет снять все ограничения на дальнобойные атаки по России Фото:
новость из сюжета
Запад разрешил Киеву использовать дальнобойное оружие по России

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность отмены всех ограничений на военные действия Украины, которые были введены при его предшественнике Джо Байдене. В том числе, связанные с ограничениями на дальнобойные атаки по России. Об этом сообщили два высокопоставленных западных чиновника в беседе с Kyiv Post.

«Все ранее введенные ограничения — независимо от того, были ли они уже смягчены или нет — в настоящее время пересматриваются, поскольку президент [Трамп] считает, что нынешний статус-кво не отвечает нашим общим интересам по привлечению России к столу [переговоров]», — заявил источник из окружения президента журналистам. 

По данным западных чиновников, администрация США оценивает эффективность действующих ограничений и их влияние на ход конфликта. Решения по возможной отмене ограничений могут быть приняты в ближайшее время после завершения соответствующего анализа.

Ранее Дональд Трамп заявлял о неравномерном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной и допускал возможность выхода США из переговорного процесса из-за отсутствия существенных результатов. На фоне этого администрация Вашингтона уже рассматривала альтернативные меры, чтобы повлиять на ход конфликта в условиях ограниченных временных рамок, установленных Трампом. Накануне Запад уже разрешил Украине бить дальнобойным оружием по России.

В свою очередь Россия продолжает поддерживать переговоры с Украиной. В настоящий момент ведется подготовка соответствующего меморандума, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он же осудил Киев за попытку сорвать переговорный процесс. 

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Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность отмены всех ограничений на военные действия Украины, которые были введены при его предшественнике Джо Байдене. В том числе, связанные с ограничениями на дальнобойные атаки по России. Об этом сообщили два высокопоставленных западных чиновника в беседе с Kyiv Post. «Все ранее введенные ограничения — независимо от того, были ли они уже смягчены или нет — в настоящее время пересматриваются, поскольку президент [Трамп] считает, что нынешний статус-кво не отвечает нашим общим интересам по привлечению России к столу [переговоров]», — заявил источник из окружения президента журналистам.  По данным западных чиновников, администрация США оценивает эффективность действующих ограничений и их влияние на ход конфликта. Решения по возможной отмене ограничений могут быть приняты в ближайшее время после завершения соответствующего анализа. Ранее Дональд Трамп заявлял о неравномерном прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной и допускал возможность выхода США из переговорного процесса из-за отсутствия существенных результатов. На фоне этого администрация Вашингтона уже рассматривала альтернативные меры, чтобы повлиять на ход конфликта в условиях ограниченных временных рамок, установленных Трампом. Накануне Запад уже разрешил Украине бить дальнобойным оружием по России. В свою очередь Россия продолжает поддерживать переговоры с Украиной. В настоящий момент ведется подготовка соответствующего меморандума, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он же осудил Киев за попытку сорвать переговорный процесс. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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