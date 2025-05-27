Регион России хочет отказаться от запрета на работу мигрантов

В Якутии хотят снять запрет на работу мигрантов в сельском хозяйстве
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В Якутии хотят снять запрет на работу мигрантов в сельском хозяйстве
В Якутии хотят снять запрет на работу мигрантов в сельском хозяйстве Фото:

В Якутии рассматривается возможность частичной отмены действующего запрета на трудоустройство мигрантов в ряде отраслей экономики из-за острого дефицита кадров. Соответствующий проект поправок разработал Государственный комитет по занятости населения республики, сообщает официальный сайт ведомства.

«Позиции 1, 4 перечня видов экономической деятельности, по которым устанавливается на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов <...> исключить», — говорится в проекте указа, опубликованного на сайте. Сейчас он проходит экспертизу, следует из данных сайта Госкомитета по занятости населения в Якутии. Изменения затронут направления растениеводства, животноводства, охоты и производства пищевых продуктов.

В пояснительной записке к проекту указывается, что аграрные предприятия региона сталкиваются с недостатком рабочей силы во время сезонных работ: с начала весенне-полевых работ и до окончания уборочной кампании. Причиной кадрового голода становится низкая привлекательность временной занятости для местных жителей, так как она не обеспечивает стабильного дохода. По мнению чиновников, смягчение ограничений и привлечение иностранных работников поможет предотвратить срыв сроков посевных и уборочных работ. В 2024 году власти Якутии ввели запрет на работу мигрантов в сельском и лесном хозяйстве, торговле, строительстве, охоте, рыболовстве, а также в такси и общепите.

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В Якутии рассматривается возможность частичной отмены действующего запрета на трудоустройство мигрантов в ряде отраслей экономики из-за острого дефицита кадров. Соответствующий проект поправок разработал Государственный комитет по занятости населения республики, сообщает официальный сайт ведомства. «Позиции 1, 4 перечня видов экономической деятельности, по которым устанавливается на 2025 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Республики Саха (Якутия), иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов <...> исключить», — говорится в проекте указа, опубликованного на сайте. Сейчас он проходит экспертизу, следует из данных сайта Госкомитета по занятости населения в Якутии. Изменения затронут направления растениеводства, животноводства, охоты и производства пищевых продуктов. В пояснительной записке к проекту указывается, что аграрные предприятия региона сталкиваются с недостатком рабочей силы во время сезонных работ: с начала весенне-полевых работ и до окончания уборочной кампании. Причиной кадрового голода становится низкая привлекательность временной занятости для местных жителей, так как она не обеспечивает стабильного дохода. По мнению чиновников, смягчение ограничений и привлечение иностранных работников поможет предотвратить срыв сроков посевных и уборочных работ. В 2024 году власти Якутии ввели запрет на работу мигрантов в сельском и лесном хозяйстве, торговле, строительстве, охоте, рыболовстве, а также в такси и общепите.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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