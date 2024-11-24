Во Франции впали в ярость после разрешения МИДа бить по России дальнобойными ракетами

Французский политик Флориан Филиппо пришел в ярость после разрешения министерства иностранных дел (МИД) Франции бить по России дальнобойными ракетами. Он заявил, что это решение может привести к серьезными последствиям для страны.
«Последние щенки воинственного глубинного государства будут пытаться лаять все громче и громче, даже если это приведет к разрушению и подвергнет нас очень серьезной опасности!», — заявил Филиппо на своей странице в соцсети Х. Он заявил, что только безответственные люди, выступающие против своей страны, могли пойти на такой шаг. По его словам, Франции давно пора выйти из НАТО и стать свободной от решений альянса.
Франция разрешила Украине наносить удары по России их оружие 23 ноября. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Он уточнил, что ВСУ могут нанести удары «в целях самообороны». Помимо этого, министр отметил, что Франция продолжить поддерживать Украину столько, сколько это потребуется. По его словам, на кону также стоит безопасность Франции, передает «Национальная служба новостей».
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