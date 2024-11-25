«Единая Россия» выделит гранты талантливым и инициативным россиянам

25 ноября 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

В России много талантливых лидеров, и «Единая Россия» хочет их поддержать, заявила Занко Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Единая Россия» объявила старт Всероссийского конкурса поддержки гражданских инициатив. Победители смогут получить гранты на реализацию своих проектов. Подробности рассказал врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев. «Одно из направлений работы „Единой России“ — поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы те НКО, с которыми сторонники партии активно работают, в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив — один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей», — заявил Владимир Якушев, передает пресс-служба «Единой России». Отмечается, что победители конкурса получат гранты для реализации своих проектов. Организацией конкурса занимается центральный совет сторонников партии. Работы на конкурс можно присылать до 23 декабря, а полуфиналистов выберут жители регионов в ходе голосования. Победителей будет определять оргкомитет, состоящий из представителей каждого субъекта РФ. Лучшие проекты получат гранты до трех млн рублей, наставников из числа депутатов для реализации инициативы, а также информационное сопровождение проекта. Председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко отметила, что участие в конкурсе предоставляет возможность не только представить свою инициативу, но и стать частью большого движения, которое стремится решать актуальные вопросы и укреплять страну. Она подчеркнула, что среди жителей России много талантливых и преданных делу людей, готовых действовать и вести за собой других, и партия намерена помочь им в этом. Заявку на участие в конкурсе можно подать на специальном сайте . Проекты-победители планируется реализовать в период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

«Единая Россия» объявила старт Всероссийского конкурса поддержки гражданских инициатив. Победители смогут получить гранты на реализацию своих проектов. Подробности рассказал врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев. «Одно из направлений работы „Единой России“ — поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы те НКО, с которыми сторонники партии активно работают, в нашем лице чувствовали поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив — один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей», — заявил Владимир Якушев, передает пресс-служба «Единой России». Отмечается, что победители конкурса получат гранты для реализации своих проектов. Организацией конкурса занимается центральный совет сторонников партии. Работы на конкурс можно присылать до 23 декабря, а полуфиналистов выберут жители регионов в ходе голосования. Победителей будет определять оргкомитет, состоящий из представителей каждого субъекта РФ. Лучшие проекты получат гранты до трех млн рублей, наставников из числа депутатов для реализации инициативы, а также информационное сопровождение проекта. Председатель Центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко отметила, что участие в конкурсе предоставляет возможность не только представить свою инициативу, но и стать частью большого движения, которое стремится решать актуальные вопросы и укреплять страну. Она подчеркнула, что среди жителей России много талантливых и преданных делу людей, готовых действовать и вести за собой других, и партия намерена помочь им в этом. Заявку на участие в конкурсе можно подать на специальном сайте. Проекты-победители планируется реализовать в период с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.