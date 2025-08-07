Украинскую рок-группу «Нервы» ищут российские приставы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа «Нервы» (на фото - солист Евгений Мильковский) разыскивается приставами за неуплату долга
Группа «Нервы» (на фото - солист Евгений Мильковский) разыскивается приставами за неуплату долга Фото:

Судебные приставы объявили в розыск популярную рок-группу «Нервы» из-за неуплаченного долга в размере 775 тысяч рублей. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на источники.

Исполнительное производство в отношении музыкального коллектива было возбуждено Федеральной службой судебных приставов (ФССП) еще в марте 2025 года. С тех пор долг так и не был погашен, поэтому исполнители теперь находятся в розыске, пишет портал «Страсти». По состоянию на май 2025 года задолженность ООО «НЕРВЫ» по налогам и сборам превышала 850 тысяч рублей.

В 2022 году коллектив «Нервы» покинул Россию. Солист группы Евгений Мильковский тогда заявил, что не планирует возвращаться в страну. После этого группа продолжила творческую деятельность за рубежом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы объявили в розыск популярную рок-группу «Нервы» из-за неуплаченного долга в размере 775 тысяч рублей. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на источники. Исполнительное производство в отношении музыкального коллектива было возбуждено Федеральной службой судебных приставов (ФССП) еще в марте 2025 года. С тех пор долг так и не был погашен, поэтому исполнители теперь находятся в розыске, пишет портал «Страсти». По состоянию на май 2025 года задолженность ООО «НЕРВЫ» по налогам и сборам превышала 850 тысяч рублей. В 2022 году коллектив «Нервы» покинул Россию. Солист группы Евгений Мильковский тогда заявил, что не планирует возвращаться в страну. После этого группа продолжила творческую деятельность за рубежом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...