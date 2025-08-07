Суд поставил точку в вопросе ареста бывшего замглавы Росгвардии

Бывший замглавы Росгвардии обвиняется во взятках и злоупотреблении полномочиями
Бывший замглавы Росгвардии обвиняется во взятках и злоупотреблении полномочиями

Суд поставил точку в вопросе об аресте Виктора Стригунова — бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Золотова. Второй Западный окружной военный суд признал арест Стригунова, обвиняемого в получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями, законным. Об этом сообщает пресс-служба суда.

 «Постановление 235 гарнизонного военного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Стригунова признано законным. Апелляционные жалобы защиты фигуранта дела суд отклонил», — говорится в сообщении суда. 

Виктор Стригунов был задержан и арестован в Москве в июле. По данным следствия, сумма взяток, которые инкриминируются Стригунову, превышает 66 миллионов рублей.

Ранее по аналогичным обвинениям в получении взяток и злоупотреблении полномочиями был осужден бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, которому в июле суд назначил 13 лет лишения свободы и штраф в 100 миллионов рублей. Следственные органы продолжают расследование его дела, несмотря на вынесенный приговор.

