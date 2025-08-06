06 августа 2025

США назвали сроки, в течение которых могут ввести санкции против РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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О сроках ввода санкций против РФ заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио
О сроках ввода санкций против РФ заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио Фото:

Президенту США предстоит принять важное решение по поводу введения санкций против России в ближайшие 24–36 часов, исход которого будет зависеть от результатов предстоящих переговоров. Об этом заявил глава Государственного департамента США Марко Рубио.

«Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24–36 часов. Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры, от работы, которую мы будем вести в ближайшие пару дней», — сообщил Рубио в эфире телеканала Fox News.

Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении России в пятницу, 8 августа. Эти меры станут реакцией на продолжающийся вооруженный конфликт между Россией и Украиной, а также на отсутствие результатов в переговорах по установлению режима прекращения огня.

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Президенту США предстоит принять важное решение по поводу введения санкций против России в ближайшие 24–36 часов, исход которого будет зависеть от результатов предстоящих переговоров. Об этом заявил глава Государственного департамента США Марко Рубио. «Это решение президенту необходимо будет принять здесь в течение следующих 24–36 часов. Многое будет зависеть от того, как пройдут переговоры, от работы, которую мы будем вести в ближайшие пару дней», — сообщил Рубио в эфире телеканала Fox News. Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении России в пятницу, 8 августа. Эти меры станут реакцией на продолжающийся вооруженный конфликт между Россией и Украиной, а также на отсутствие результатов в переговорах по установлению режима прекращения огня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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