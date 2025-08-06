06 августа 2025

США подали четкий сигнал о грядущем разговоре Трампа и Путина

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Трамп и Путин смогут созвониться через некоторое время
Трамп и Путин смогут созвониться через некоторое время Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В ближайшие дни может состояться телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что на текущий момент переговоры не запланированы.

«На данный момент звонок не запланирован», — отметил Рубио в разговоре с Fox News. Точные даты и темы потенциального разговора пока не определены.

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф 6 августа в пятый раз посетил Россию и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые длились несколько часов. После этого Трамп заявил о высокой вероятности скорой встречи Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

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В ближайшие дни может состояться телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News. Он отметил, что на текущий момент переговоры не запланированы. «На данный момент звонок не запланирован», — отметил Рубио в разговоре с Fox News. Точные даты и темы потенциального разговора пока не определены. Ранее стало известно, что спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф 6 августа в пятый раз посетил Россию и провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, которые длились несколько часов. После этого Трамп заявил о высокой вероятности скорой встречи Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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