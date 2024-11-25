В мире Раскрыта причина, по которой пассажирам загоревшегося в Анталье самолета удалось выжить Пилот Sukhoi Superjet 100 спас пассажиров, остановив самолет у пожарной части 25 ноября 2024 в 11:47 Размер текста - 17 + Очевидцы сообщают, что экстренные службы среагировали молниеносно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Причина, по которой пассажиры выжили при возгорании самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье, заключается в конечной точке остановки — пожарная часть. Об этом сообщает telegram-канале Shot. «Пилот остановил борт напротив пожарной части аэропорта, буквально в 150 метрах. Благодаря этому турецкие пожарные приступили к тушению меньше, чем через минуту после остановки судна и оперативно эвакуировали всех пассажиров с помощью надувных трапов», — поделился канал. В ночь с 24 на 25 ноября во время посадки в аэропорту Турции загорелся самолет, вызвав панику на борту. По словам одной из пострадавших, возгорание произошло у левого крыла, предположительно, в двигателе. Пожар удалось быстро ликвидировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Причина, по которой пассажиры выжили при возгорании самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье, заключается в конечной точке остановки — пожарная часть. Об этом сообщает telegram-канале Shot. «Пилот остановил борт напротив пожарной части аэропорта, буквально в 150 метрах. Благодаря этому турецкие пожарные приступили к тушению меньше, чем через минуту после остановки судна и оперативно эвакуировали всех пассажиров с помощью надувных трапов», — поделился канал. В ночь с 24 на 25 ноября во время посадки в аэропорту Турции загорелся самолет, вызвав панику на борту. По словам одной из пострадавших, возгорание произошло у левого крыла, предположительно, в двигателе. Пожар удалось быстро ликвидировать. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям