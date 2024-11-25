Раскрыта причина, по которой пассажирам загоревшегося в Анталье самолета удалось выжить

Пилот Sukhoi Superjet 100 спас пассажиров, остановив самолет у пожарной части
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Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, гражданская авиация, самолет, парк авиатехники
Очевидцы сообщают, что экстренные службы среагировали молниеносно Фото:

Причина, по которой пассажиры выжили при возгорании самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье, заключается в конечной точке остановки — пожарная часть. Об этом сообщает telegram-канале Shot.

«Пилот остановил борт напротив пожарной части аэропорта, буквально в 150 метрах. Благодаря этому турецкие пожарные приступили к тушению меньше, чем через минуту после остановки судна и оперативно эвакуировали всех пассажиров с помощью надувных трапов», — поделился канал.

В ночь с 24 на 25 ноября во время посадки в аэропорту Турции загорелся самолет, вызвав панику на борту. По словам одной из пострадавших, возгорание произошло у левого крыла, предположительно, в двигателе. Пожар удалось быстро ликвидировать.

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Причина, по которой пассажиры выжили при возгорании самолета Sukhoi Superjet 100 в Анталье, заключается в конечной точке остановки — пожарная часть. Об этом сообщает telegram-канале Shot. «Пилот остановил борт напротив пожарной части аэропорта, буквально в 150 метрах. Благодаря этому турецкие пожарные приступили к тушению меньше, чем через минуту после остановки судна и оперативно эвакуировали всех пассажиров с помощью надувных трапов», — поделился канал. В ночь с 24 на 25 ноября во время посадки в аэропорту Турции загорелся самолет, вызвав панику на борту. По словам одной из пострадавших, возгорание произошло у левого крыла, предположительно, в двигателе. Пожар удалось быстро ликвидировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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