«Попал в передрягу»: соседи вступились за помощника митрополита Кульберга после секс-скандала

Соседи вступились за помощника митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения (Кульберга) Даниила Сидорова, обвиненного в домогательствах до студентки. В беседе с URA.RU они назвали его нормальным и спокойным, но допустили, что он мог столкнуться с проблемами.
«На меня никогда не нападал, меня не ругал. Он нормальный, всегда здоровается. У него жена — девочка такая хорошая, ребенок маленький — прекрасный. Даниил никогда не дебоширил, криков из их квартиры не было. Спокойно живут», — сказала первая собеседница агентства.
Другая соседка также выступила в его защиту: «Может, это и не он был на видео? Даже если так, то, возможно, он в какую-то психологическую передрягу попал? Или у него психика нарушена, или еще что-то».
Священнослужителя задержали накануне в аэропорту Кольцово. Силовики считают, что он преследовал девушку, а потом набросился на нее в подъезде. Момент, где он мастурбирует и идет за студенткой, попал на видео. Суд избрал ему запрет определенных действий, хотя следствие настаивало на аресте. Свою вину фигурант признал. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
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