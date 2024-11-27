В Тюмени средняя стоимость доллара превысила 110 рублей

Обменники продают валюту по цене от 109 до 111,6 рублей
В Тюмени обменники предлагают купить доллары по среднему курсу свыше 110 рублей. Такие данные приводят журналисты.
«Средняя стоимость доллара в обменниках Тюмени 27 ноября превысила 110 рублей. В отделении Сбера валюту продают за 109,3 рубля, в ПСБ (по данным „Банки.ру“ ) — за 111,63. в „Газпромбанке“ — 109,1», — сообщает «РБК Тюмень».
Причинами ослабления рубля эксперты называют сокращение экспорта, низкие цены на нефть, выборы США и рост импорта. Об укреплении национальной валюты речи пока не идет.
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