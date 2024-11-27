В Тюмени средняя стоимость доллара превысила 110 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обменники продают валюту по цене от 109 до 111,6 рублей
Обменники продают валюту по цене от 109 до 111,6 рублей Фото:

В Тюмени обменники предлагают купить доллары по среднему курсу свыше 110 рублей. Такие данные приводят журналисты.

«Средняя стоимость доллара в обменниках Тюмени 27 ноября превысила 110 рублей. В отделении Сбера валюту продают за 109,3 рубля, в ПСБ (по данным „Банки.ру“ ) — за 111,63. в „Газпромбанке“ — 109,1», — сообщает «РБК Тюмень».

Причинами ослабления рубля эксперты называют сокращение экспорта, низкие цены на нефть, выборы США и рост импорта. Об укреплении национальной валюты речи пока не идет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени обменники предлагают купить доллары по среднему курсу свыше 110 рублей. Такие данные приводят журналисты. «Средняя стоимость доллара в обменниках Тюмени 27 ноября превысила 110 рублей. В отделении Сбера валюту продают за 109,3 рубля, в ПСБ (по данным „Банки.ру“ ) — за 111,63. в „Газпромбанке“ — 109,1», — сообщает «РБК Тюмень». Причинами ослабления рубля эксперты называют сокращение экспорта, низкие цены на нефть, выборы США и рост импорта. Об укреплении национальной валюты речи пока не идет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...