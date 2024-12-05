В Казахстане готовились четыре теракта

Глава КНБ Сагимбаев: в Казахстане предотвратили четыре теракта

05 декабря 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

В Казахстане органы КНБ предотвратили четыре теракта Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил четыре попытки совершения теракта на территории страны. Об этом рассказал председатель комитета Ермек Сагимбаев. «Органами КНБ сорвана подготовка четырех терактов. За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44», — отчитался в своем докладе Сагимбаев перед главой государства Касымом-Жомартом Токаевым. Его слова передает Tengri news . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил четыре попытки совершения теракта на территории страны. Об этом рассказал председатель комитета Ермек Сагимбаев. «Органами КНБ сорвана подготовка четырех терактов. За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44», — отчитался в своем докладе Сагимбаев перед главой государства Касымом-Жомартом Токаевым. Его слова передает Tengri news.