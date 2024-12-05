В Казахстане готовились четыре теракта

Глава КНБ Сагимбаев: в Казахстане предотвратили четыре теракта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, граната. Москва, граната, терроризм, теракт, лимонка, ф1, тероризм, граната в руке, угроза взрыва
В Казахстане органы КНБ предотвратили четыре теракта Фото:

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил четыре попытки совершения теракта на территории страны. Об этом рассказал председатель комитета Ермек Сагимбаев.

«Органами КНБ сорвана подготовка четырех терактов. За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44», — отчитался в своем докладе Сагимбаев перед главой государства Касымом-Жомартом Токаевым. Его слова передает Tengri news.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил четыре попытки совершения теракта на территории страны. Об этом рассказал председатель комитета Ермек Сагимбаев. «Органами КНБ сорвана подготовка четырех терактов. За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44», — отчитался в своем докладе Сагимбаев перед главой государства Касымом-Жомартом Токаевым. Его слова передает Tengri news.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...