В Казахстане готовились четыре теракта

В Казахстане органы КНБ предотвратили четыре теракта
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана предотвратил четыре попытки совершения теракта на территории страны. Об этом рассказал председатель комитета Ермек Сагимбаев.
«Органами КНБ сорвана подготовка четырех терактов. За причастность к терроризму и экстремизму осуждены 84 человека, задержаны 44», — отчитался в своем докладе Сагимбаев перед главой государства Касымом-Жомартом Токаевым. Его слова передает
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