05 декабря 2024

Повстанцы захватили ТВ на Украине и показали шокирующее видео о Зеленском

Украинское сопротивление взяло ответственность за взлом ТВ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киев пока не комментировал кибер-атаку
Киев пока не комментировал кибер-атаку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Хакеры взломали на Украине телевизионный пакет «Триолана», выпустив на экраны сюжет о режиме украинского президента Владимира Зеленского и «золотой молодежи», которая проживает за границей во время конфликта. Повстанческое сообщение распространяется в местных telegram-каналах.

На видео женщина представляется «голосом движения украинского национального сопротивления». Она рассуждает об «элитных детишках», у которых есть возможность гулять по «Лондонам и Куршавелям» и отдыхать в киевских ночных клубах, разъезжая на «космически дорогих» автомобилях по европейским дорогам, прикидываясь беженцами. Авторы ролика подчеркнули, их основная цель — избавить Украину от режима Зеленского.

Рядовые жители страны нашли в кибер-атаке российский след. А в телекомпании объяснили хакерское вмешательство «проблемами с сигналом».

В конце ноября украинские хакеры сообщили, что завладели секретными документами ВСУ о защите БМП от ударных дронов. Они недвусмысленно намекнули, что предоставят доступ к бумагам за вознаграждение, пишет RT. Ранее российские эксперты по кибербезопасности нашли крупнейший лагерь иностранных наемников на Украине, передает телеканал 360. А у одного из иностранных наемников в рядах украинской армии обнаружили детское порно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Хакеры взломали на Украине телевизионный пакет «Триолана», выпустив на экраны сюжет о режиме украинского президента Владимира Зеленского и «золотой молодежи», которая проживает за границей во время конфликта. Повстанческое сообщение распространяется в местных telegram-каналах. На видео женщина представляется «голосом движения украинского национального сопротивления». Она рассуждает об «элитных детишках», у которых есть возможность гулять по «Лондонам и Куршавелям» и отдыхать в киевских ночных клубах, разъезжая на «космически дорогих» автомобилях по европейским дорогам, прикидываясь беженцами. Авторы ролика подчеркнули, их основная цель — избавить Украину от режима Зеленского. Рядовые жители страны нашли в кибер-атаке российский след. А в телекомпании объяснили хакерское вмешательство «проблемами с сигналом». В конце ноября украинские хакеры сообщили, что завладели секретными документами ВСУ о защите БМП от ударных дронов. Они недвусмысленно намекнули, что предоставят доступ к бумагам за вознаграждение, пишет RT. Ранее российские эксперты по кибербезопасности нашли крупнейший лагерь иностранных наемников на Украине, передает телеканал 360. А у одного из иностранных наемников в рядах украинской армии обнаружили детское порно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...