Хакеры взломали на Украине телевизионный пакет «Триолана», выпустив на экраны сюжет о режиме украинского президента Владимира Зеленского и «золотой молодежи», которая проживает за границей во время конфликта. Повстанческое сообщение распространяется в местных telegram-каналах.
На видео женщина представляется «голосом движения украинского национального сопротивления». Она рассуждает об «элитных детишках», у которых есть возможность гулять по «Лондонам и Куршавелям» и отдыхать в киевских ночных клубах, разъезжая на «космически дорогих» автомобилях по европейским дорогам, прикидываясь беженцами. Авторы ролика подчеркнули, их основная цель — избавить Украину от режима Зеленского.
Рядовые жители страны нашли в кибер-атаке российский след. А в телекомпании объяснили хакерское вмешательство «проблемами с сигналом».
В конце ноября украинские хакеры сообщили, что завладели секретными документами ВСУ о защите БМП от ударных дронов. Они недвусмысленно намекнули, что предоставят доступ к бумагам за вознаграждение, пишет RT. Ранее российские эксперты по кибербезопасности нашли крупнейший лагерь иностранных наемников на Украине, передает телеканал 360. А у одного из иностранных наемников в рядах украинской армии обнаружили детское порно.
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