Спикер думы Екатеринбурга выбила зарплаты для окружения

Спикер думы Екатеринбурга Анна Гурарий добилась повышения зарплат для сотрудников аппарата думы. Проект соответствующего решения (его рассмотрят в конце декабря) опубликован на сайте думы.
По данным URA.RU, переговоры между Гурарий и администрацией длились несколько месяцев. Поводом для них послужил серьезный разрыв в доходах чиновников мэрии и думы. Он увеличился после того, как в администрации комитеты и управления преобразовали в более высокие по статусу департаменты. В обмен на согласование депутатами этой реформы Гурарий просила увеличить смету представительного органа на 2025 год и поменять штатное расписание — иначе удерживать ценных специалистов было бы просто невозможно.
Из проекта решения следует, что оклады рядовых сотрудников аппарата думы будут такие же, как у их коллег из администрации. Руководителю аппарата думы Лилии Белоблоцкой создают те же условия, что у вице-мэра Марины Фадеевой, курирующей аппарат администрации, а заму Белоблоцкой — те же условия, что у начальника Главархитектуры.
Кроме того, уравнивают условия для советников мэра Алексея Орлова и Гурарий. А столько же, сколько помощники Орлова, будут получать помощники Гурарий, ее замов Михаила Матвеева и Ильи Бондарева и замы начальников управлений в аппарате думы.
Накануне агентство сообщало, что в этот же документ заложена индексация зарплат для самих Орлова и Гурарий. По данным URA.RU, этот пункт Гурарий с коллегами из администрации, готовившими проект, не обсуждала. Какой будет ее реакция, неизвестно — на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере депутат не ответила.
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