06 декабря 2024

T-online: ВС РФ в зоне СВО достигли скорости продвижения в 500 метров ежедневно

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Российская армия медленно, но неуклонно продвигается на многих участках фронта
Российская армия медленно, но неуклонно продвигается на многих участках фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России в зоне спецоперации продвигаются на 500 метров ежедневно и добиваются успехов по всему фронту. Об этом заявляет немецкий новостной портал T-online.

«Российская армия медленно, но неуклонно продвигается на многих участках фронта на юго-востоке. На многих направлениях она часто отвоевывает 500 метров пространства в день и продвигается широким фронтом. Почти везде делает небольшие успехи — например, в районе Покровска, в районе Романовки на юго-востоке или в районе Работино на юге», — сообщает T-online.

Ранее URA.RU сообщало, что Российская армия успешно завершают штурм огнеупорного завода в Часовом Яре. Также ВС РФ вплотную подошли к населенному пункту Шевченко у Дзержинска (украинское название — Покровск).

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Вооруженные силы России в зоне спецоперации продвигаются на 500 метров ежедневно и добиваются успехов по всему фронту. Об этом заявляет немецкий новостной портал T-online. «Российская армия медленно, но неуклонно продвигается на многих участках фронта на юго-востоке. На многих направлениях она часто отвоевывает 500 метров пространства в день и продвигается широким фронтом. Почти везде делает небольшие успехи — например, в районе Покровска, в районе Романовки на юго-востоке или в районе Работино на юге», — сообщает T-online. Ранее URA.RU сообщало, что Российская армия успешно завершают штурм огнеупорного завода в Часовом Яре. Также ВС РФ вплотную подошли к населенному пункту Шевченко у Дзержинска (украинское название — Покровск).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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