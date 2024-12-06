Вооруженные силы России в зоне спецоперации продвигаются на 500 метров ежедневно и добиваются успехов по всему фронту. Об этом заявляет немецкий новостной портал T-online.
«Российская армия медленно, но неуклонно продвигается на многих участках фронта на юго-востоке. На многих направлениях она часто отвоевывает 500 метров пространства в день и продвигается широким фронтом. Почти везде делает небольшие успехи — например, в районе Покровска, в районе Романовки на юго-востоке или в районе Работино на юге», — сообщает T-online.
Ранее URA.RU сообщало, что Российская армия успешно завершают штурм огнеупорного завода в Часовом Яре. Также ВС РФ вплотную подошли к населенному пункту Шевченко у Дзержинска (украинское название — Покровск).
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