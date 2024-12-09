Тюменец выбыл из гонки за главный приз шоу «Суперниндзя»

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Шоу с участием тюменца транслирует телеканал СТС
Шоу с участием тюменца транслирует телеканал СТС Фото:

Тюменец Александр Шиков выбыл из гонки за главным призом шоу «Суперниндзя». Выпуск, в котором он не смог пройти подготовленную для него трассу, показал телеканал СТС.

«Честно говоря, перед финалом я не испытываю волнения. Возможность победить кажется мне недостижимой. Среди участников много выдающихся спортсменов, поэтому просто участие в финале уже является для меня большим достижением», — поделился тюменец перед началом прохождения трассы.

Известно, что в финале шоу участвует еще один спортсмен из Тюменской области. Выпуск с его участием телеканал пока не транслировал.

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Тюменец Александр Шиков выбыл из гонки за главным призом шоу «Суперниндзя». Выпуск, в котором он не смог пройти подготовленную для него трассу, показал телеканал СТС. «Честно говоря, перед финалом я не испытываю волнения. Возможность победить кажется мне недостижимой. Среди участников много выдающихся спортсменов, поэтому просто участие в финале уже является для меня большим достижением», — поделился тюменец перед началом прохождения трассы. Известно, что в финале шоу участвует еще один спортсмен из Тюменской области. Выпуск с его участием телеканал пока не транслировал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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