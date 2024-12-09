Тюменец выбыл из гонки за главный приз шоу «Суперниндзя»

Шоу с участием тюменца транслирует телеканал СТС
Тюменец Александр Шиков выбыл из гонки за главным призом шоу «Суперниндзя». Выпуск, в котором он не смог пройти подготовленную для него трассу, показал телеканал СТС.
«Честно говоря, перед финалом я не испытываю волнения. Возможность победить кажется мне недостижимой. Среди участников много выдающихся спортсменов, поэтому просто участие в финале уже является для меня большим достижением», — поделился тюменец перед началом прохождения трассы.
Известно, что в финале шоу участвует еще один спортсмен из Тюменской области. Выпуск с его участием телеканал пока не транслировал.
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