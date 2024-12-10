В Москве горит рынок, за который было стыдно продавцам. Видео

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Павильон горит на 40 квадратных метров
Павильон горит на 40 квадратных метров Фото:

В Москве спасатели тушат пожар на Коптевском рынке, в отношении которого предприниматели выражают недовольство и выступают за его перестройку. Об этом сообщает МЧС России. 

«В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на рынке. На 40 квадратах горит торговый павильон на Коптевском рынке», — передает МЧС в своем telegram-канале. Там добавили, что информации о пострадавших нет. Ранее местные продавцы признались, что им стыдно работать на этом рынке, а деятельность здесь приносит лишь убыток. 

Летом текущего года стало известно о планах по реконструкции Коптевского рынка и его преобразовании в современный гастромаркет, аналогичный фуд-моллу «Депо». Текущие торговые палатки, предлагающие овощи и фрукты, планировалось заменить на полноценное торговое пространство, сообщили представители рынка MSK1.RU.

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В Москве спасатели тушат пожар на Коптевском рынке, в отношении которого предприниматели выражают недовольство и выступают за его перестройку. Об этом сообщает МЧС России.  «В Москве сотрудники МЧС России тушат пожар на рынке. На 40 квадратах горит торговый павильон на Коптевском рынке», — передает МЧС в своем telegram-канале. Там добавили, что информации о пострадавших нет. Ранее местные продавцы признались, что им стыдно работать на этом рынке, а деятельность здесь приносит лишь убыток.  Летом текущего года стало известно о планах по реконструкции Коптевского рынка и его преобразовании в современный гастромаркет, аналогичный фуд-моллу «Депо». Текущие торговые палатки, предлагающие овощи и фрукты, планировалось заменить на полноценное торговое пространство, сообщили представители рынка MSK1.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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