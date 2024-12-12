Легендарный боец ММА Джефф Монсон приедет в Солнечный Сургутского района ХМАО. В центре спортивной подготовки «Атлант» состоится открытый турнир по боевым единоборствам «Битва на Оби». Монсон записал видео, приглашая всех поклонников спорта на чемпионат.
«Привет, друзья! Это Джефф Монсон. Хочу увидеть тебя в Сургутском районе на турнире „Битва на Оби“. Приходи поддержать наших бойцов, я буду там», — сообщил Монсон в видео в группе МАУ «Районное управление спортивных сооружений» в социальной сети «ВКонтакте».
Монсон уже приезжал в Югру дважды. В 2014 году он посетил международный турнир по ММА «Битва на Оби», который состоялся в Нижневартовске. Во время визита боец провёл в городе мастер-класс по смешанным единоборствам, побывал в спортивном городке и городском музее спорта, а также посетил местный детский дом.
В 2015 году Монсон побывал на международном турнире по ММА «Кубок Содружества» в Ханты-Мансийске. Он был почётным гостем соревнований и, кроме того, посетил ханты-мансийский детский дом, чтобы пообщаться с детьми, подарил им билеты на финальные бои и рок-концерт.
Ранее URA.RU сообщало, что сборная России по ММА заняла первое место в командном зачете на чемпионате мира по смешанным боевым искусствам в Ханты-Мансийске. Второй стала сборная из Таджикистана, третье место заняла сборная Белоруссии.
Автор видео: группа «МАУ „Районное управление спортивных сооружений“» во «ВКонтакте»
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