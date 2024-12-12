12 декабря 2024

В Сургуте у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в особую дату. Фото

Около 20 пар молодоженов Сургута решили пожениться в День Конституции
© Служба новостей «URA.RU»
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В День Конституции в Сургуте поженились 17 пар
В День Конституции в Сургуте поженились 17 пар Фото:

У молодоженов Сургута (ХМАО) возник ажиотаж на регистрацию брака в День Конституции — 12 декабря. Пожениться в государственный праздник и по совместительству красивую дату решили 17 пар. Об этом URA.RU сообщила начальник методического отдела сургутского Дворца торжеств Александра Костина.

«12 декабря брак зарегистрировали 17 пар — девять пар в одном зале, восемь — в другом», — прокомментировала Костина. Собеседница агентства пояснила, что ажиотаж скорее связан с зеркальной датой — 12.12.2024, чем с госпраздником. «Особенно красивые даты любит молодежь», — добавила начальник методического отдела. «Красивая дата, знаем, что это и День Конституции», — отметил жених в видеоролике, опубликованном в соцсетях Дворца торжеств.

Красивые даты для регистрации брака особенно популярны у молодого поколения
Красивые даты для регистрации брака особенно популярны у молодого поколения
Фото:

Молодожены рассказали сотрудникам Дворца торжеств, что планируют отметить Новый год в кругу семьи. Новобрачные также поделились планами о пополнении. «Чем больше, тем лучше», — ответила одна из невест на вопрос, сколько детей планирует пара.

Ранее URA.RU рассказывало о гастротрендах, популярных у югорских молодоженов. Все чаще они отдают предпочтение русской кухне и северным деликатесам в организации банкета. К праздничному столу подают борщ, пельмени, блины, мясные блюда из оленины, а на закуску — строганину из нельмы, сосьвинскую селедку, ягодные соусы.

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У молодоженов Сургута (ХМАО) возник ажиотаж на регистрацию брака в День Конституции — 12 декабря. Пожениться в государственный праздник и по совместительству красивую дату решили 17 пар. Об этом URA.RU сообщила начальник методического отдела сургутского Дворца торжеств Александра Костина. «12 декабря брак зарегистрировали 17 пар — девять пар в одном зале, восемь — в другом», — прокомментировала Костина. Собеседница агентства пояснила, что ажиотаж скорее связан с зеркальной датой — 12.12.2024, чем с госпраздником. «Особенно красивые даты любит молодежь», — добавила начальник методического отдела. «Красивая дата, знаем, что это и День Конституции», — отметил жених в видеоролике, опубликованном в соцсетях Дворца торжеств. Молодожены рассказали сотрудникам Дворца торжеств, что планируют отметить Новый год в кругу семьи. Новобрачные также поделились планами о пополнении. «Чем больше, тем лучше», — ответила одна из невест на вопрос, сколько детей планирует пара. Ранее URA.RU рассказывало о гастротрендах, популярных у югорских молодоженов. Все чаще они отдают предпочтение русской кухне и северным деликатесам в организации банкета. К праздничному столу подают борщ, пельмени, блины, мясные блюда из оленины, а на закуску — строганину из нельмы, сосьвинскую селедку, ягодные соусы.
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