Борщ и пельмени из муксуна: у молодоженов ХМАО стали популярны новые свадебные гастротренды

Югорские молодожены стали отдавать предпочтение русской кухне и северным деликатесам в организации банкета. На праздничный стол накрывают борщ, пельмени, блины, мясные блюда из оленины, а на закуску — строганину из нельмы, сосьвинскую селедку, ягодные соусы. О свадебных гастротрендах URA.RU сообщили в одной из местных кейтеринговых компаний.
«На свадебный стол накрывают все меньше жирного, все больше появляются ПП-блюда. Если раньше на свадьбу предпочитали подавать, например, классическую отбивную, то сейчас больше экспериментируют с утиной грудкой, ягодными соусами. А вместо семги подают кету. Сейчас также популярны банкеты в северном стиле, в национальном колорите ханты и манси. Кроме того, в тренде и русская кухня», — поделился с агентством представитель кейтеринга в Сургуте.
Самыми популярными северными деликатесами в ХМАО считаются сосьвинская селедка (тугун — прим.ред.), ее подают к столу в слабосоленом виде, рыбные пельмени, стейк из оленины с брусничным соусом, строганина из нельмы. А из напитков — морсы из югорских ягод.
Некоторые молодожены даже готовы раскошелиться на банкет, чтобы пригласить столичных шеф-поваров. «Бывает, готовить на банкет приезжают кулинары из Санкт-Петербурга или Москвы. Как правильно, они специализируются на определенной кухне», — добавил собеседник агентства.
Ранее URA.RU рассказывало о других свадебных трендах, популярных у югорских молодоженов. Например, оформление свадьбы в черно-белом стиле. При этом помещение украшают декоративными предметами, которые ассоциируются с парой. Это могут быть цветы, сочетающиеся с вышивкой на платье невесты.
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