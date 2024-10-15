Борщ и пельмени из муксуна: у молодоженов ХМАО стали популярны новые свадебные гастротренды

Молодожены в ХМАО устраивают банкеты в северном стиле с блюдами русской кухни

16 октября 2024 в 08:20 Размер текста - 17 +

Югорские молодожены стали отдавать предпочтение русской кухне и северным деликатесам в организации банкета. На праздничный стол накрывают борщ, пельмени, блины, мясные блюда из оленины, а на закуску — строганину из нельмы, сосьвинскую селедку, ягодные соусы. О свадебных гастротрендах URA.RU сообщили в одной из местных кейтеринговых компаний. «На свадебный стол накрывают все меньше жирного, все больше появляются ПП-блюда. Если раньше на свадьбу предпочитали подавать, например, классическую отбивную, то сейчас больше экспериментируют с утиной грудкой, ягодными соусами. А вместо семги подают кету. Сейчас также популярны банкеты в северном стиле, в национальном колорите ханты и манси. Кроме того, в тренде и русская кухня», — поделился с агентством представитель кейтеринга в Сургуте. Самыми популярными северными деликатесами в ХМАО считаются сосьвинская селедка (тугун — прим.ред.), ее подают к столу в слабосоленом виде, рыбные пельмени, стейк из оленины с брусничным соусом, строганина из нельмы. А из напитков — морсы из югорских ягод. Некоторые молодожены даже готовы раскошелиться на банкет, чтобы пригласить столичных шеф-поваров. «Бывает, готовить на банкет приезжают кулинары из Санкт-Петербурга или Москвы. Как правильно, они специализируются на определенной кухне», — добавил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказывало о других свадебных трендах, популярных у югорских молодоженов. Например, оформление свадьбы в черно-белом стиле. При этом помещение украшают декоративными предметами, которые ассоциируются с парой. Это могут быть цветы, сочетающиеся с вышивкой на платье невесты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Югорские молодожены стали отдавать предпочтение русской кухне и северным деликатесам в организации банкета. На праздничный стол накрывают борщ, пельмени, блины, мясные блюда из оленины, а на закуску — строганину из нельмы, сосьвинскую селедку, ягодные соусы. О свадебных гастротрендах URA.RU сообщили в одной из местных кейтеринговых компаний. «На свадебный стол накрывают все меньше жирного, все больше появляются ПП-блюда. Если раньше на свадьбу предпочитали подавать, например, классическую отбивную, то сейчас больше экспериментируют с утиной грудкой, ягодными соусами. А вместо семги подают кету. Сейчас также популярны банкеты в северном стиле, в национальном колорите ханты и манси. Кроме того, в тренде и русская кухня», — поделился с агентством представитель кейтеринга в Сургуте. Самыми популярными северными деликатесами в ХМАО считаются сосьвинская селедка (тугун — прим.ред.), ее подают к столу в слабосоленом виде, рыбные пельмени, стейк из оленины с брусничным соусом, строганина из нельмы. А из напитков — морсы из югорских ягод. Некоторые молодожены даже готовы раскошелиться на банкет, чтобы пригласить столичных шеф-поваров. «Бывает, готовить на банкет приезжают кулинары из Санкт-Петербурга или Москвы. Как правильно, они специализируются на определенной кухне», — добавил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказывало о других свадебных трендах, популярных у югорских молодоженов. Например, оформление свадьбы в черно-белом стиле. При этом помещение украшают декоративными предметами, которые ассоциируются с парой. Это могут быть цветы, сочетающиеся с вышивкой на платье невесты.