В Ирбите (Свердловская область) простятся с двумя бойцами — Русланом Пушкаревым и Евгением Князевым, погибшими в боях на СВО. Прощание с ними состоится 17 декабря.
«Печальные известия о гибели еще двух ирбитчан пришли в город в эти дни. При выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции геройски погибли Евгений Князев и Руслан Пушкарев. Каждый из них прошел свой жизненный путь, но оба приняли решение встать на защиту Родины и отдать за нее свою жизнь. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — передает пресс-служба администрации Ирбита в соцсети «ВКонтакте».
Церемония прощания с героями запланирована на вторник, 17 декабря, и пройдет в траурном зале «Рай». Время отведенное для прощания с Евгением Князевым составит с 11:00 до 11:30, в это время его родные, друзья и знакомые смогут проститься с ним. Прощание с Русланом Пушкаревым начнется в 13:00 и продлится до 13:30.
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