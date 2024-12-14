14 декабря 2024

В Ирбите простятся с бойцами, погибшими в боях на СВО. Фото

В Ирбите простятся с бойцами, погибшими в боях СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Солдат из Ирбита проводят в одном траурном зале (архивное фото)
Солдат из Ирбита проводят в одном траурном зале (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Ирбите (Свердловская область) простятся с двумя бойцами — Русланом Пушкаревым и Евгением Князевым, погибшими в боях на СВО. Прощание с ними состоится 17 декабря.

«Печальные известия о гибели еще двух ирбитчан пришли в город в эти дни. При выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции геройски погибли Евгений Князев и Руслан Пушкарев. Каждый из них прошел свой жизненный путь, но оба приняли решение встать на защиту Родины и отдать за нее свою жизнь. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — передает пресс-служба администрации Ирбита в соцсети «ВКонтакте».

Церемония прощания с героями запланирована на вторник, 17 декабря, и пройдет в траурном зале «Рай». Время отведенное для прощания с Евгением Князевым составит с 11:00 до 11:30, в это время его родные, друзья и знакомые смогут проститься с ним. Прощание с Русланом Пушкаревым начнется в 13:00 и продлится до 13:30.

На СВО погиб ирбитчанин Евгений Князев
На СВО погиб ирбитчанин Евгений Князев
Фото:
В боях на Украине погиб Руслан Пушкарев из Ирбита
В боях на Украине погиб Руслан Пушкарев из Ирбита
Фото:

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В Ирбите (Свердловская область) простятся с двумя бойцами — Русланом Пушкаревым и Евгением Князевым, погибшими в боях на СВО. Прощание с ними состоится 17 декабря. «Печальные известия о гибели еще двух ирбитчан пришли в город в эти дни. При выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции геройски погибли Евгений Князев и Руслан Пушкарев. Каждый из них прошел свой жизненный путь, но оба приняли решение встать на защиту Родины и отдать за нее свою жизнь. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — передает пресс-служба администрации Ирбита в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощания с героями запланирована на вторник, 17 декабря, и пройдет в траурном зале «Рай». Время отведенное для прощания с Евгением Князевым составит с 11:00 до 11:30, в это время его родные, друзья и знакомые смогут проститься с ним. Прощание с Русланом Пушкаревым начнется в 13:00 и продлится до 13:30.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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