Школьницу ищут с 20 сентября (архивное фото)
В Екатеринбурге объявили в розыск 16-летнюю Викторию Соловьеву, которая бесследно пропала 20 сентября. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Внимание! Помогите найти подростка! Пропала Соловьева Виктория Рафисовна. Может находиться в вашем районе», — следует из поста в соцсетях волонтеров.
Рост пропавшей — 160 сантиметров, обычное телосложение, черные волосы и серые глаза. Была одета в черные кофту, футболку, штаны и кроссовки.
