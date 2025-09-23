23 сентября 2025

В Екатеринбурге пятые сутки не могут найти пропавшую школьницу. Фото

Школьницу ищут с 20 сентября (архивное фото)
Школьницу ищут с 20 сентября (архивное фото)

В Екатеринбурге объявили в розыск 16-летнюю Викторию Соловьеву, которая бесследно пропала 20 сентября. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропала Соловьева Виктория Рафисовна. Может находиться в вашем районе», — следует из поста в соцсетях волонтеров.

Рост пропавшей — 160 сантиметров, обычное телосложение, черные волосы и серые глаза. Была одета в черные кофту, футболку, штаны и кроссовки.

