«Появились мухи»: екатеринбуржцы задыхаются от трупного запаха в доме

Жильцы дома на Родонитовой, 5 в Екатеринбурге пожаловались на сильный трупный запах. Все из-за умершей женщины, тело которой пролежало в закрытой квартире две недели.
«Труп вынесли. Следователь закрыл квартиру на ключ. А самое страшное пошло еще дальше. Запах стал проникать в соседние квартиры. Появились мухи. Не только у соседей, но уже и в подъезде», — рассказал один из жильцов telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
Жители опасаются, что ситуация ухудшится, когда в доме включат отопление. По их словам, полиция не смогла связаться с родственниками умершей.
Корреспондент URA.RU направил запрос в свердловское СУ СК и УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
Ранее в Екатеринбурге уже происходили похожие случаи: в одной из квартир на Эльмаше обнаружили тело женщины, которая скончалась в ванной. Ее отсутствие заметили только после затопления соседей.
