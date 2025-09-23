23 сентября 2025

«Появились мухи»: екатеринбуржцы задыхаются от трупного запаха в доме

Труп екатеринбурженки две недели пролежал в закрытой квартире
Жители дома бьют тревогу из-за неприятного запаха и насекомых
Жильцы дома на Родонитовой, 5 в Екатеринбурге пожаловались на сильный трупный запах. Все из-за умершей женщины, тело которой пролежало в закрытой квартире две недели.

«Труп вынесли. Следователь закрыл квартиру на ключ. А самое страшное пошло еще дальше. Запах стал проникать в соседние квартиры. Появились мухи. Не только у соседей, но уже и в подъезде», — рассказал один из жильцов telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

Жители опасаются, что ситуация ухудшится, когда в доме включат отопление. По их словам, полиция не смогла связаться с родственниками умершей.

Корреспондент URA.RU направил запрос в свердловское СУ СК и УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

Ранее в Екатеринбурге уже происходили похожие случаи: в одной из квартир на Эльмаше обнаружили тело женщины, которая скончалась в ванной. Ее отсутствие заметили только после затопления соседей.

