23 сентября 2025

Свердловские чиновники станут влиятельнее после нового указа

Губернатор Паслер подписал указ об использовании двойных должностей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В новом правительстве обладателей двойных должностей может стать больше
В новом правительстве обладателей двойных должностей может стать больше Фото:

Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес изменения в указ, регламентирующий перечень должностей государственной гражданской службы. Согласно поправкам, обладателей двойных должностей в правительстве может стать больше. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

«Допускается использование двойного наименования должности государственной гражданской службы Свердловской области, состоящего из наименований должностей, предусмотренных в Реестре..., и учрежденных для исполнения полномочий: 1) губернатора Свердловской области 2) лиц, замещающих госдолжности в правительстве 3) областных и территориальных исполнительных органов госвласти 4) аппарата губернатора...», — говорится в документе.

Там же указано, что при двойном наименовании должности размер оклада устанавливается по должности, которая указана первой. Сейчас в свердловском правительстве несколько человек имеют особый статус. Это заместители губернатора Алексей Кузнецов (также является главой МУГИСО), Татьяна Савинова (глава минздрава) и Дмитрий Ионин (глава мининвеста).

Осведомленный источник URA.RU пояснил, что должности самого губернатора изменения не касаются. «Он — высшее должностное лицо. Изменение его наименования подразумевает внесение изменений в Устав области. Указ касается госслужащих, перечень должностей которых есть в действующей нормативно-правовой базы. Из этого перечня можно совмещать двойные должности: замгубернатора — министр, замглавы департамента — советник и так далее», — объяснил собеседник.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес изменения в указ, регламентирующий перечень должностей государственной гражданской службы. Согласно поправкам, обладателей двойных должностей в правительстве может стать больше. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона. «Допускается использование двойного наименования должности государственной гражданской службы Свердловской области, состоящего из наименований должностей, предусмотренных в Реестре..., и учрежденных для исполнения полномочий: 1) губернатора Свердловской области 2) лиц, замещающих госдолжности в правительстве 3) областных и территориальных исполнительных органов госвласти 4) аппарата губернатора...», — говорится в документе. Там же указано, что при двойном наименовании должности размер оклада устанавливается по должности, которая указана первой. Сейчас в свердловском правительстве несколько человек имеют особый статус. Это заместители губернатора Алексей Кузнецов (также является главой МУГИСО), Татьяна Савинова (глава минздрава) и Дмитрий Ионин (глава мининвеста). Осведомленный источник URA.RU пояснил, что должности самого губернатора изменения не касаются. «Он — высшее должностное лицо. Изменение его наименования подразумевает внесение изменений в Устав области. Указ касается госслужащих, перечень должностей которых есть в действующей нормативно-правовой базы. Из этого перечня можно совмещать двойные должности: замгубернатора — министр, замглавы департамента — советник и так далее», — объяснил собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...