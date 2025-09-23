Свердловские чиновники станут влиятельнее после нового указа

Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес изменения в указ, регламентирующий перечень должностей государственной гражданской службы. Согласно поправкам, обладателей двойных должностей в правительстве может стать больше. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.
«Допускается использование двойного наименования должности государственной гражданской службы Свердловской области, состоящего из наименований должностей, предусмотренных в Реестре..., и учрежденных для исполнения полномочий: 1) губернатора Свердловской области 2) лиц, замещающих госдолжности в правительстве 3) областных и территориальных исполнительных органов госвласти 4) аппарата губернатора...», — говорится в документе.
Там же указано, что при двойном наименовании должности размер оклада устанавливается по должности, которая указана первой. Сейчас в свердловском правительстве несколько человек имеют особый статус. Это заместители губернатора Алексей Кузнецов (также является главой МУГИСО), Татьяна Савинова (глава минздрава) и Дмитрий Ионин (глава мининвеста).
Осведомленный источник URA.RU пояснил, что должности самого губернатора изменения не касаются. «Он — высшее должностное лицо. Изменение его наименования подразумевает внесение изменений в Устав области. Указ касается госслужащих, перечень должностей которых есть в действующей нормативно-правовой базы. Из этого перечня можно совмещать двойные должности: замгубернатора — министр, замглавы департамента — советник и так далее», — объяснил собеседник.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!