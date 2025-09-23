23 сентября 2025

Боец СВО из Екатеринбурга продвинул линию фронта на километры вперед

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Солдат отказался от госпитализации, несмотря на неоднократные ранения (архивное фото)
Солдат отказался от госпитализации, несмотря на неоднократные ранения (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гвардии старший лейтенант из Екатеринбурга Денис М. обеспечил продвижение российской линии фронта на семь километров в зоне спецоперации на Украине в августе 2024 года. Офицер прорвал оборону противника в районах населенных пунктов Желанное, Новожеланное и Камышовка, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Во время выполнения боевых задач он неоднократно был ранен, но, несмотря на это, продолжал свой путь, проявив самоотверженность, стойкость и высокую преданность воинскому долгу», — пояснили в пресс-службе. Денис отказался от эвакуации после ранения и продолжил командовать наступлением, что позволило уничтожить пять огневых точек ВСУ.

В ходе проведения операции были захвачены оружие и средства радиосвязи. Штурмовая рота под его командованием закрепилась на новых рубежах.

Денис проходит службу по контракту с 2016 года. Он прошел путь от рядового до заместителя командира батальона. За его плечами операции в Сирийской Арабской Республике в 2017 и 2019 годах, а также бои за Лисичанский НПЗ, Александровку, Новую Каховку, Чкалово, Авдеевку, Новоселовку, Желанное, Мемрик, Украинск, Селидово, Срибное и Троицкое.

За проявленные личные качества и результаты на службе бойца наградили награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», Суворова и Жукова. Вместе с этим он досрочно получил звания гвардии лейтенанта и старшего лейтенанта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гвардии старший лейтенант из Екатеринбурга Денис М. обеспечил продвижение российской линии фронта на семь километров в зоне спецоперации на Украине в августе 2024 года. Офицер прорвал оборону противника в районах населенных пунктов Желанное, Новожеланное и Камышовка, рассказали в пресс-службе мэрии. «Во время выполнения боевых задач он неоднократно был ранен, но, несмотря на это, продолжал свой путь, проявив самоотверженность, стойкость и высокую преданность воинскому долгу», — пояснили в пресс-службе. Денис отказался от эвакуации после ранения и продолжил командовать наступлением, что позволило уничтожить пять огневых точек ВСУ. В ходе проведения операции были захвачены оружие и средства радиосвязи. Штурмовая рота под его командованием закрепилась на новых рубежах. Денис проходит службу по контракту с 2016 года. Он прошел путь от рядового до заместителя командира батальона. За его плечами операции в Сирийской Арабской Республике в 2017 и 2019 годах, а также бои за Лисичанский НПЗ, Александровку, Новую Каховку, Чкалово, Авдеевку, Новоселовку, Желанное, Мемрик, Украинск, Селидово, Срибное и Троицкое. За проявленные личные качества и результаты на службе бойца наградили награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», Суворова и Жукова. Вместе с этим он досрочно получил звания гвардии лейтенанта и старшего лейтенанта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...