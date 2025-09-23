Боец СВО из Екатеринбурга продвинул линию фронта на километры вперед

Гвардии старший лейтенант из Екатеринбурга Денис М. обеспечил продвижение российской линии фронта на семь километров в зоне спецоперации на Украине в августе 2024 года. Офицер прорвал оборону противника в районах населенных пунктов Желанное, Новожеланное и Камышовка, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Во время выполнения боевых задач он неоднократно был ранен, но, несмотря на это, продолжал свой путь, проявив самоотверженность, стойкость и высокую преданность воинскому долгу», — пояснили в пресс-службе. Денис отказался от эвакуации после ранения и продолжил командовать наступлением, что позволило уничтожить пять огневых точек ВСУ.
В ходе проведения операции были захвачены оружие и средства радиосвязи. Штурмовая рота под его командованием закрепилась на новых рубежах.
Денис проходит службу по контракту с 2016 года. Он прошел путь от рядового до заместителя командира батальона. За его плечами операции в Сирийской Арабской Республике в 2017 и 2019 годах, а также бои за Лисичанский НПЗ, Александровку, Новую Каховку, Чкалово, Авдеевку, Новоселовку, Желанное, Мемрик, Украинск, Селидово, Срибное и Троицкое.
За проявленные личные качества и результаты на службе бойца наградили награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу», Суворова и Жукова. Вместе с этим он досрочно получил звания гвардии лейтенанта и старшего лейтенанта.
