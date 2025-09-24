Сотни металлургов уральской компании проявят свой бизнес-талант

В Сочи стартовал ежегодный корпоративный форум Трубной металлургической компании (ТМК) — «Горизонты». На нем собралось более 500 молодых сотрудников, которым предстоит проявить себя в решении бизнес-задач. Лучшие смогут попасть в управленческий резерв, об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.
Форум открылся 22 сентября и продлится до 26-го, он проходит под девизом «Идеи меняют нас». Участники определились по итогам проведения Молодежной научно-практической конференции, которая прошла в течение лета в онлайн- и гибридном формате и состояла из 18 треков. Возможность поехать на финал в Сочи получили лучшие специалисты, вошедшие в топ рейтинга каждого трека. Участники конкурса «Мастерская лидерства», который нацелен на выявление и развитие молодых лидеров среди линейных управленцев, отбирались по аналогичной системе.
Организатором форума стал Корпоративный университет ТМК2U, он же разработал и кейсы для участников. Все финалисты разделятся на команды, перед каждой из которых поставят прикладную бизнес-задачу. Ее надо будет решить за три дня и защитить свое решение перед комиссией в лице генерального директора и других руководителей компании.
«Форум „Горизонты“ стал ключевым инструментом развития кадрового потенциала компании. За годы существования он доказал свою эффективность в выявлении талантливых специалистов и внедрении прорывных решений. И нам кажется важным, что в этом году сотрудники наших предприятий, которые прошли достаточно серьезный отбор, обладают желанием и способностями участвовать в решении прикладных бизнес-задач в целом по компании, получат такую возможность в рамках форума. Этот новый формат демонстрирует, что мероприятие живет, будет жить и развиваться, как и сама компания, которой оно приносит пользу», — отметила заместитель гендиректора ТМК по управлению персоналом Елена Позолотина.
Она отметила, что форум и его центральное событие — научно-практическая конференция — направлены на системный поиск, отбор и продвижение наиболее одаренных, подготовленных, инициативных специалистов и руководителей. Сотрудники, проявившие лидерские качества, аналитические способности, умение создавать команду, коммуникативные и другие навыки, будут включены в управленческий резерв.
