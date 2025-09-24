Бренд одежды из Екатеринбурга открыл новую главу в истории уральского бизнеса

Бренд спортивной одежды MANSEN из Екатеринбурга, отличающийся яркими принтами и необычными фасонами, приобрел значительную популярность среди россиян настолько, что компания решила расширить линейку изделий. Запуск новых коллекций станет возможен благодаря получению займа «Приоритет» от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан центр «Мой бизнес». MANSEN стал первым получателем финпродукта, который предоставляется предприятиям из приоритетных отраслей экономики на льготных условиях со ставкой ниже ключевой ставки Центробанк РФ.
«Мы работаем с 2019 года и уже успели зарекомендовать себя как производитель качественной продукции и стали узнаваемым российским брендом. Целевая аудитория — женщины от 25 до 35 лет, активно занимающиеся спортом», — рассказала сооснователь бренда Анастасия Даниялова.
Собственное производство у бренда находится в Екатеринбурге, а также есть аутсорсные компании, с которыми работают на постоянной основе. На сегодняшний день MANSEN производит более 10 тысяч изделий в месяц, всего в ассортименте представлено более 500 артикулов — леггинсы, шорты, футболки, рашгарды, коллекция для тенниса, купальники, есть и линейка повседневной одежды в размерах от XS до XXXL. «Для производства мы используем только функциональную ткань, изделия из которой не сковывают движения и быстро сохнут. Для повседневной одежды мы также сохранили принципы комфорта и универсальности», — пояснила Даниялова.
Покупателей привлекают оригинальные модели с яркими принтами, которые способны выгодно подчеркивать достоинства фигуры и скрывать ее недостатки. В настоящее время аудитория бренда в социальных сетях превышает 160 тысяч подписчиков, а число довольных клиентов и положительных отзывов исчисляется сотнями тысяч.
«Мы наблюдаем рост спроса каждый год, ведь сейчас тренд на здоровый образ жизни, постоянные тренировки и правильное питание. Заниматься спортом — это неотъемлемая часть жизни многих, и мы поддерживаем эту тенденцию. Наибольшим спросом пользуется одежда для фитнеса: это леггинсы, шорты, топы, футболки и другая одежда, которую удобно носить на тренировку», — говорит сооснователь бренда.
Растущая популярность стала поводом для выпуска новых коллекций. Для расширения ассортимента бренд решил воспользоваться займом «Приоритет», который предоставляют малому бизнесу в Свердловской области.
«Мы постоянно на связи с СОФПП, следим за актуальными новостями и участвуем в мероприятиях. На полученные 5 млн рублей планируем закупить партию материалов для выпуска новых коллекций. Очень ценно, что в нашем регионе есть действенные меры поддержки для предпринимателей, а также содействие развитию креативного кластера. Безусловно, это прекрасная возможность для развития, ведь кредиты на бизнес сейчас по очень высоким ставкам и нужно внимательно оценивать их целесообразность», — считает Анастасия Даниялова.
Директор СОФПП Валерий Пиличев рад, что первым получателем уникального финансового продукта стала компания из мира креативных индустрий. «Эта сфера сейчас в числе приоритетных для экономики. И то, как свердловские fashion-компании развиваются, ежегодно увеличивая выпуск продукции, наглядное тому подтверждение. Также заем „Приоритет“ доступен обрабатывающим производствам, гостиницам, предприятиям питания, компаниям сферы туризма, научно-техническим и IT-компаниям», — уточнил Пиличев.
