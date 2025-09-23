23 сентября 2025

Почти все свердловские школы, детсады и больницы подключили к теплу

В Свердловской области почти в 90% объектах социальной сферы подключили отопление. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

«Школы, детсады, больницы, учреждения культуры и другие социальные организации полностью подключены к теплу в 58 муниципалитетах Свердловской области», — добавили в ДИПе. Тепло полностью дали уже в 48 муниципалитетах.

Запущено в работу более 90% котельных. На данный момент в регионе отапливаются 58 миллионов квадратных метров жилья.

Подача тепла в Свердловской области началась с 8 сентября. Подробный график по основным муниципалитетам — в отдельном материале URA.RU.

