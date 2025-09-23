23 сентября 2025

В Екатеринбург завезли крупную партию цветов с опасными насекомыми

В 125 тысячах цветов, привезенных в Екатеринбург из Литвы, нашли вредителей
Сотня роз оказалась зараженной
В Екатеринбург на склад временного хранения попала крупная партия цветов из Литвы в количестве 125,6 тысячи штук. Специалисты обнаружили в части поставки карантинного вредителя, опасного для других растений, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

«По итогам проведенных исследований в 100 срезах роз происхождением Колумбия и в 70 срезах альстромерий, выращенных в Нидерландах, установлено наличие живых имаго карантинного вредителя — западного цветочного трипса», — пояснили там. Для выявления зараженных цветов проводили лабораторную экспертизу.

Западный цветочный трипс является опасным карантинным объектом, способным нанести значительный ущерб растениям и сельхозкультурам. Чтобы предотвратить его распространение, принято решение уничтожить 170 срезов.

