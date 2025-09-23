В Екатеринбург завезли крупную партию цветов с опасными насекомыми

В Екатеринбург на склад временного хранения попала крупная партия цветов из Литвы в количестве 125,6 тысячи штук. Специалисты обнаружили в части поставки карантинного вредителя, опасного для других растений, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.
«По итогам проведенных исследований в 100 срезах роз происхождением Колумбия и в 70 срезах альстромерий, выращенных в Нидерландах, установлено наличие живых имаго карантинного вредителя — западного цветочного трипса», — пояснили там. Для выявления зараженных цветов проводили лабораторную экспертизу.
Западный цветочный трипс является опасным карантинным объектом, способным нанести значительный ущерб растениям и сельхозкультурам. Чтобы предотвратить его распространение, принято решение уничтожить 170 срезов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!