Свердловчане могут обменять мелочь на купюры в рамках всероссийской акции «Монетная неделя», которая продлится до 4 октября. Сдать монеты можно отделениях банков и продовольственных магазинах. URA.RU публикует список адресов, где это можно сделать в Екатеринбурге.
Где можно обменять мелочь
В Свердловской области обменять монеты можно в 115 отделениях банков и более тысячи точек торговых сетей. Кроме того, в банке мелочь есть возможность положить на свой счет, для этого не забудьте взять с собой паспорт.
Посмотреть удобный для вас адрес можно на сайте монетнаянеделя.рф. На главной странице выберите ваш регион, после чего высветится список всех доступных пунктов приема монет. Также на сайте ближайший к вас адрес можно посмотреть по карте.
В каждом пункте приема действуют свои условия — график, номинал для обмена. Основная рекомендация сортировать монеты по номиналу.
Условия акции
Обмену подлежат монеты номиналом от одной копейки до 25 рублей. Принимают монеты в любом количестве и виде, возьмут даже потемневшие, поцарапанные, гнутые и просверленные. Действует лишь одно ограничение — это должны быть современные деньги, выпущенные с 1997 года.
Зачем нужно возвращать монеты
Мелочь все еще нужна в кассах, и важно, чтобы она регулярно возвращалась в оборот, отмечает начальник Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Евгений Шлепенков. По его словам, раньше люди активно расплачивались монетами за проезд и покупки в магазинах, однако в последнее время массово перешли на безналичный расчет. Поэтому Центробанк уже несколько лет дважды в год проводит такие Монетные недели.
Результаты прошлой акции
По итогам весенней акции Свердловская область вошла в топ-5 активных регионов страны. Сдать свои монеты в обмен на купюры решили 6,5 тысячи уральцев. Они вернули в оборот почти 900 тысяч монет на общую сумму 3,5 млн рублей. В основном свердловчане приносили монеты номиналом 10 рублей, 10 копеек и рубль.
