Бегали крысы: следом за рестораном в Екатеринбурге закрыли популярную пиццерию

В Екатеринбурге закрыли ресторан Pizza Mia на Уралмаше
В Екатеринбурге в здании на пр. Орджоникидзе, 3, после проверки санврачей следом за рестораном «Сушкоф и пицца» закрыли Pizza Mia. Внутри заведения обнаружили грызунов и антисанитарию, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Для предотвращения угрозы жизни и здоровья населения деятельность Pizza Mia была приостановлена Роспотребнадзором, объект опечатан, составлен протокол о временном запрете деятельности», — пояснили там. Суд приостановил работу заведения на 30 суток.

Помимо бегающих крыс по ресторану, санврачи обнаружили нарушение сотрудниками личной гигиены, отсутствие ремонта и уборки. Вместе с этим там не соблюдалось поточность при готовке.

Еще на прошлой неделе в этом же здании суд приостановил работу соседнего заведения — «Сушкоф и пицца». Поводом для этого стали результаты проверки, которую провели санврачи после отравления одного из посетителей.

