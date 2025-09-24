Бегали крысы: следом за рестораном в Екатеринбурге закрыли популярную пиццерию

В Екатеринбурге в здании на пр. Орджоникидзе, 3, после проверки санврачей следом за рестораном «Сушкоф и пицца» закрыли Pizza Mia. Внутри заведения обнаружили грызунов и антисанитарию, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Для предотвращения угрозы жизни и здоровья населения деятельность Pizza Mia была приостановлена Роспотребнадзором, объект опечатан, составлен протокол о временном запрете деятельности», — пояснили там. Суд приостановил работу заведения на 30 суток.
Помимо бегающих крыс по ресторану, санврачи обнаружили нарушение сотрудниками личной гигиены, отсутствие ремонта и уборки. Вместе с этим там не соблюдалось поточность при готовке.
Еще на прошлой неделе в этом же здании суд приостановил работу соседнего заведения — «Сушкоф и пицца». Поводом для этого стали результаты проверки, которую провели санврачи после отравления одного из посетителей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!