Освободившийся из колонии Никита Белых станцевал танго в студии танца своей бывшей супруги. Видеозапись опубликована в соцсетях школы.
«Великолепное исполнение аргентинского танго в лице Никиты Белых и Дарины Светловой никого не оставили равнодушными. Танец был великолепный», — подписали видео сотрудники школы.
Директор школы танцев Элла Белых является бывшей супругой Никиты Белых. У них трое сыновей. Сам Белых был депутатам Пермского краевого заксобрания, а впоследствии губернатором Кировской области. В 2013-м его арестовали по делу о получении взятки. Он отсидел восемь лет и вышел на свободу летом 2024 года.
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