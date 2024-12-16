Вышедший из колонии экс-губернатор Кировской области Белых станцевал танго. Видео

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Никита Белых станцевал аргентинское танго
Никита Белых станцевал аргентинское танго Фото:

Освободившийся из колонии Никита Белых станцевал танго в студии танца своей бывшей супруги. Видеозапись опубликована в соцсетях школы.

«Великолепное исполнение аргентинского танго в лице Никиты Белых и Дарины Светловой никого не оставили равнодушными. Танец был великолепный», — подписали видео сотрудники школы.

Директор школы танцев Элла Белых является бывшей супругой Никиты Белых. У них трое сыновей. Сам Белых был депутатам Пермского краевого заксобрания, а впоследствии губернатором Кировской области. В 2013-м его арестовали по делу о получении взятки. Он отсидел восемь лет и вышел на свободу летом 2024 года.

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Освободившийся из колонии Никита Белых станцевал танго в студии танца своей бывшей супруги. Видеозапись опубликована в соцсетях школы. «Великолепное исполнение аргентинского танго в лице Никиты Белых и Дарины Светловой никого не оставили равнодушными. Танец был великолепный», — подписали видео сотрудники школы. Директор школы танцев Элла Белых является бывшей супругой Никиты Белых. У них трое сыновей. Сам Белых был депутатам Пермского краевого заксобрания, а впоследствии губернатором Кировской области. В 2013-м его арестовали по делу о получении взятки. Он отсидел восемь лет и вышел на свободу летом 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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