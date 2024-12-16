В тюменском районе построят медцентр и прачечную

В Тюмени в районе Комарово построят прачечную, медицинский центр и спортивную площадку. Первый объект — спортивное многофункциональное здание, построят в 2025 году. Такая информация указана в приказе администрации города, документ имеется в распоряжении редакции.
«Проектируемая территория в районе улицы Уездная. Планируемый объект — медицинский центр общей площадью две тысячи квадратных метров. Срок — до 2029 года. В районе улиц Заполярная — Александра Протозанова Вадима Бованенко планируется разместить многофункциональное здание спортивного назначения общей площадью 1 434,64 квадратных метров», — указано в документе.
Также в этом районе к 2027 году появится прачечная на 5000 кг/смену. А до 2-4- года — транспортно-пересадочный узел и пожарное депо на восемь авто.
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