16 декабря 2024

В тюменском районе построят медцентр и прачечную

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый объект построят в 2025 году
Первый объект построят в 2025 году Фото:

В Тюмени в районе Комарово построят прачечную, медицинский центр и спортивную площадку. Первый объект — спортивное многофункциональное здание, построят в 2025 году. Такая информация указана в приказе администрации города, документ имеется в распоряжении редакции.

«Проектируемая территория в районе улицы Уездная. Планируемый объект — медицинский центр общей площадью две тысячи квадратных метров. Срок — до 2029 года. В районе улиц Заполярная — Александра Протозанова Вадима Бованенко планируется разместить многофункциональное здание спортивного назначения общей площадью 1 434,64 квадратных метров», — указано в документе.

Также в этом районе к 2027 году появится прачечная на 5000 кг/смену. А до 2-4- года — транспортно-пересадочный узел и пожарное депо на восемь авто.

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В Тюмени в районе Комарово построят прачечную, медицинский центр и спортивную площадку. Первый объект — спортивное многофункциональное здание, построят в 2025 году. Такая информация указана в приказе администрации города, документ имеется в распоряжении редакции. «Проектируемая территория в районе улицы Уездная. Планируемый объект — медицинский центр общей площадью две тысячи квадратных метров. Срок — до 2029 года. В районе улиц Заполярная — Александра Протозанова Вадима Бованенко планируется разместить многофункциональное здание спортивного назначения общей площадью 1 434,64 квадратных метров», — указано в документе. Также в этом районе к 2027 году появится прачечная на 5000 кг/смену. А до 2-4- года — транспортно-пересадочный узел и пожарное депо на восемь авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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