Пермяка, погнавшегося за экс-женой с мечом, приставы заставили заплатить штраф

Жителя Перми, который устроил погоню на машине за своей бывшей супругой и угрожал ей мечом, обязали оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Но мужчина не спешил выплачивать компенсацию пострадавшим. Тогда судебным приставам пришлось принудительно заставить пермяка оплатить штраф.
«Суд расценил действия самозванного самурая как хулиганство, лишил его свободы на срок два года и шесть месяцев и обязал выплатить денежную компенсацию в размере 50 тысяч рублей за причиненный моральный вред. Но пермяк рассчитался с потерпевшими только под контролем судебных приставов», — сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
Уточняется, что инцидент произошел на трассе М7 около Перми. Нападавший ехал в качестве пассажира в автомобиле Toyota. Он преследовал машину Renault, в котором была его бывшая жена. Когда автомобили поравнялись, мужчина достал меч и через открытое окно начал бить оружием в Renault. Пермяк угрожал женщине и ее новому сожителю, который был за рулем. Renault резко затормозила, а Toyota скрылась.
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