В Тюмени потеплеет до плюсовой температуры

В Тюмени 29 и 30 декабря ожидается потепление до +3
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Потепление омрачит только мокрый снег
Потепление омрачит только мокрый снег Фото:

В Тюмени 29 и 30 декабря потеплеет до плюсовых значений: ожидается, что температура воздуха поднимется до +3. Об этом сообщает сервис «Гисметео».

«Тюмень, прогноз на 29 декабря: днем +2. 30 декабря температура воздуха в дневные часы достигнет +3», — следует из данных метеосервиса.

В эти дни в городе будет пасмурно. Возможен небольшой мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду.

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В Тюмени 29 и 30 декабря потеплеет до плюсовых значений: ожидается, что температура воздуха поднимется до +3. Об этом сообщает сервис «Гисметео». «Тюмень, прогноз на 29 декабря: днем +2. 30 декабря температура воздуха в дневные часы достигнет +3», — следует из данных метеосервиса. В эти дни в городе будет пасмурно. Возможен небольшой мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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