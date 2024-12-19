В Тюмени потеплеет до плюсовой температуры

Потепление омрачит только мокрый снег
В Тюмени 29 и 30 декабря потеплеет до плюсовых значений: ожидается, что температура воздуха поднимется до +3. Об этом сообщает сервис «Гисметео».
«Тюмень, прогноз на 29 декабря: днем +2. 30 декабря температура воздуха в дневные часы достигнет +3», — следует из данных метеосервиса.
В эти дни в городе будет пасмурно. Возможен небольшой мокрый снег и ветер до 15 метров в секунду.
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