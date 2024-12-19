«Теперь Плесканова»: в Перми затопило улицу Плеханова. Видео

Улица Плеханова в Перми оказалась затоплена из-за коммунальной аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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Проезд затруднен от шоссе Космонавтов до улицы Грузинской
Проезд затруднен от шоссе Космонавтов до улицы Грузинской Фото:

В Перми большая часть улицы Плеханова ушла под воду вечером 19 декабря. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. Информацию о затоплении проезжей части подтвердили в ООО «Новогор-Прикамье».

«Авария произошла на наших сетях», — сообщили корреспонденту информационного агентства по телефону горячей линии прикамских коммунальщиков. При этом сроки устранения ЧП и количество домов, откуда припал ресурс, не были озвучены. 

В местных соцсетях и мессенджерах горожане публикуют фото и видео с места событий. «Была Плаханова, а стала Плесканова», — шутят подписчики telegram-канала «Мой город — Пермь!».

Редакция URA.RU обратилась за комментариями по теме публикации в мэрию Дзержинского района Перми. Ответ ожидается.

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В Перми большая часть улицы Плеханова ушла под воду вечером 19 декабря. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. Информацию о затоплении проезжей части подтвердили в ООО «Новогор-Прикамье». «Авария произошла на наших сетях», — сообщили корреспонденту информационного агентства по телефону горячей линии прикамских коммунальщиков. При этом сроки устранения ЧП и количество домов, откуда припал ресурс, не были озвучены.  В местных соцсетях и мессенджерах горожане публикуют фото и видео с места событий. «Была Плаханова, а стала Плесканова», — шутят подписчики telegram-канала «Мой город — Пермь!». Редакция URA.RU обратилась за комментариями по теме публикации в мэрию Дзержинского района Перми. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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