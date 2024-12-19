В Перми большая часть улицы Плеханова ушла под воду вечером 19 декабря. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. Информацию о затоплении проезжей части подтвердили в ООО «Новогор-Прикамье».
«Авария произошла на наших сетях», — сообщили корреспонденту информационного агентства по телефону горячей линии прикамских коммунальщиков. При этом сроки устранения ЧП и количество домов, откуда припал ресурс, не были озвучены.
В местных соцсетях и мессенджерах горожане публикуют фото и видео с места событий. «Была Плаханова, а стала Плесканова», — шутят подписчики telegram-канала «Мой город — Пермь!».
Редакция URA.RU обратилась за комментариями по теме публикации в мэрию Дзержинского района Перми. Ответ ожидается.
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