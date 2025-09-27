Осенние морозы ударят в Пермском крае

Приход антициклона в Пермский край обернется ночными заморозками до -5 градусов. Осадки в виде дождей возможны только на юге региона. Об этом сообщают метеорологи.
«В воскресенье, 28 сентября, влияние антициклона приведет к прекращению осадков на большей территории Пермского края. Небольшие дожди сохранятся только в южных районах, а на востоке возможен мокрый снег. Ночные температуры в крае ожидаются от -5 градусов на севере до +5 градусов на юге, в Перми — 1-3 градуса. Дневной прогрев составит +1...+6 градусов, в краевой столице — около +5 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду», — говорится в telegram-канале Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Согласно прогнозам синоптиков, похолодание в Пермском крае началось еще 26 сентября, когда температура впервые за две недели опустилась ниже климатической нормы. С 26 по 30 сентября среднесуточные температуры остаются ниже обычных значений на 2–5 градусов, а максимальные заморозки ожидаются в ночь на 29 и 30 сентября. После этого в регион начнет поступать более теплый воздух, и температура повысится до +10 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!