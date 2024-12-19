19 декабря 2024

«Вонь и ветра нет»: Екатеринбург накрыла дымка

Екатеринбург накрыла дымка
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний обзор бассейна Sky Infinity Pool. Екатеринбург, город екатеринбург, вид сверху, панорама города
На городом образовалась дымка и возник неприятный запах Фото:

Жители Екатеринбурга заметили неприятный запах, предположительно, от выбросов производств, который утром 20 декабря накрыл город. О проблеме URA.RU сообщили читатели, а главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко объяснила, что происходит.

«На улице стоит вонь, ветра нет. Видимо, смог нагрянул», — сказала одна из читательниц. «Вышли с ребенком на улицу и чуть не задохнулись! Воняет выхлопами», — поделилась другая.

«Мы смога не зафиксировали, над городом просто дымка. Завтра ситуация кардинально изменится: придет атмосферный фронт, вместе с ним осадки. Подует ветер, и воздух станет чище», — прокомментировала ситуацию синоптик Шепоренко.

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Жители Екатеринбурга заметили неприятный запах, предположительно, от выбросов производств, который утром 20 декабря накрыл город. О проблеме URA.RU сообщили читатели, а главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко объяснила, что происходит. «На улице стоит вонь, ветра нет. Видимо, смог нагрянул», — сказала одна из читательниц. «Вышли с ребенком на улицу и чуть не задохнулись! Воняет выхлопами», — поделилась другая. «Мы смога не зафиксировали, над городом просто дымка. Завтра ситуация кардинально изменится: придет атмосферный фронт, вместе с ним осадки. Подует ветер, и воздух станет чище», — прокомментировала ситуацию синоптик Шепоренко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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