Природа Экология «Вонь и ветра нет»: Екатеринбург накрыла дымка Екатеринбург накрыла дымка 20 декабря 2024 в 10:35 Размер текста - 17 + На городом образовалась дымка и возник неприятный запах Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Екатеринбурга заметили неприятный запах, предположительно, от выбросов производств, который утром 20 декабря накрыл город. О проблеме URA.RU сообщили читатели, а главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко объяснила, что происходит. «На улице стоит вонь, ветра нет. Видимо, смог нагрянул», — сказала одна из читательниц. «Вышли с ребенком на улицу и чуть не задохнулись! Воняет выхлопами», — поделилась другая. «Мы смога не зафиксировали, над городом просто дымка. Завтра ситуация кардинально изменится: придет атмосферный фронт, вместе с ним осадки. Подует ветер, и воздух станет чище», — прокомментировала ситуацию синоптик Шепоренко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Екатеринбурга заметили неприятный запах, предположительно, от выбросов производств, который утром 20 декабря накрыл город. О проблеме URA.RU сообщили читатели, а главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко объяснила, что происходит. «На улице стоит вонь, ветра нет. Видимо, смог нагрянул», — сказала одна из читательниц. «Вышли с ребенком на улицу и чуть не задохнулись! Воняет выхлопами», — поделилась другая. «Мы смога не зафиксировали, над городом просто дымка. Завтра ситуация кардинально изменится: придет атмосферный фронт, вместе с ним осадки. Подует ветер, и воздух станет чище», — прокомментировала ситуацию синоптик Шепоренко. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям