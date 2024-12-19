«Вонь и ветра нет»: Екатеринбург накрыла дымка

Жители Екатеринбурга заметили неприятный запах, предположительно, от выбросов производств, который утром 20 декабря накрыл город. О проблеме URA.RU сообщили читатели, а главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко объяснила, что происходит.
«На улице стоит вонь, ветра нет. Видимо, смог нагрянул», — сказала одна из читательниц. «Вышли с ребенком на улицу и чуть не задохнулись! Воняет выхлопами», — поделилась другая.
«Мы смога не зафиксировали, над городом просто дымка. Завтра ситуация кардинально изменится: придет атмосферный фронт, вместе с ним осадки. Подует ветер, и воздух станет чище», — прокомментировала ситуацию синоптик Шепоренко.
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