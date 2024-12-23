Экс-полковник сознался в убийстве журналиста «Фонтанки»

Отставной полковник полиции и экс-замначальника отдела по борьбе с коррупцией Михаил Смирнов признался в убийстве журналиста «Фонтанки» Максима Максимова, пропавшего в 2004 году. Он подозревался в причастности к этому преступлению на протяжении многих лет, но у следствия не было опровержимых доказательств против него. Однако недавно он сам сознался в содеянном.
«Полковник полиции в отставке, экс-замначальника 6-го отдела (по борьбе с коррупцией в госорганах) оперативно-розыскного бюро ГУ МВД по СЗФО Михаил Смирнов сознался в убийстве репортера „Фонтанки“ и Агентства журналистских расследований (АЖУР) Максима Максимова, пропавшего без вести в июне 2004 года», — передает РБК. В данный момент оперативные, следственные, поисковые службы ведут поиски в районе лесополосы в Белоострове с целью найти тело пропавшего журналиста.
Смирнов был задержан в мае этого года. Он подозревается в совершении нескольких преступлений. По данным СМИ, он находился под руководством криминального авторитета Леонида Колесникова, который сейчас за границей. Смирнов долго отрицал свою вину, но 18 декабря признался в убийстве.
По данным «Фонтанки», в день трагедии он встретился с Максимовым в доме на Фурштатской, где его поджидали подельники. Смирнов задушил журналиста и увез тело на служебной машине. Он заявил, что убивал вместе со своими подельниками. Смирнов решил убить журналиста, узнав о статье о своей причастности к провокациям.
Максимов был известен своими расследованиями коррупции в правоохранительных органах. В частности, он собирал материалы по делу о взятках в таможне, в том числе он писал и о махинациях Смирнова и его коллег. После публикации очередного расследования журналист исчез.
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