Германия остановит свои проекты в Грузии на 237 млн евро на фоне протестов

Германия остановила свои проекты с Грузией на сумму 237 млн евро из-за подавлений акций протеста и отказа страны вступать в ЕС. Об этом заявил посол ФРГ в Тбилиси Петер Фишер.
«Германия, к сожалению, остановила проекты с Грузией стоимостью €237 млн. Министерство по вопросам экономического сотрудничества и развития реагируют на сворачивание Грузии с пути в ЕС и подавление акций протеста», — цитирует РБК Фишера.
По данным Фишера, речь идет о финансировании зеленого водорода, энергетической сети и водной инфраструктуры Батуми. Но Германия продолжит поддерживать верховенство закона и гражданское общество.
В ноябре в Грузии прошли парламентские выборы. На них победила партия «Грузинская мечта». Она получила 53,93% голосов и 89 мандатов. Все прошедшие в парламент оппозиционные партии, а также президент Зурабишвили отказались признавать итоги выборов, так как сочли их результаты сфальсифицированными. Что известно о процедуре голосования, протестах оппозиции и итогах выборов — в материале URA.RU.
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