Президент Грузии хочет провести еще одни выборы

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась с предложением провести в стране еще одни парламентские выборы. Она заявила, что голосование, которое проходило в конце октября, нельзя назвать состоявшимся.
«Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», — сказала Зурабишвили на брифинге. Ее слова передает ТАСС. Президент Грузии отметила, что сейчас страна находится на пути «дестабилизации и двоевластия». Жителей Грузии Зурабишвили просит не прекращать протест.
В Грузии на выборах в парламент победила правящая партия страны, она получила 53,93% голосов и 89 мандатов. После обнародования результатов в Тбилиси начали проходить шествия оппозиционных активистов.
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