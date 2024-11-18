Президент Грузии хочет провести еще одни выборы

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Президент Грузии считает, что голосование 26 октября нельзя называть состоявшимся
Президент Грузии считает, что голосование 26 октября нельзя называть состоявшимся Фото:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась с предложением провести в стране еще одни парламентские выборы. Она заявила, что голосование, которое проходило в конце октября, нельзя назвать состоявшимся. 

«Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», — сказала Зурабишвили на брифинге. Ее слова передает ТАСС. Президент Грузии отметила, что сейчас страна находится на пути «дестабилизации и двоевластия». Жителей Грузии Зурабишвили просит не прекращать протест. 

В Грузии на выборах в парламент победила правящая партия страны, она получила 53,93% голосов и 89 мандатов. После обнародования результатов в Тбилиси начали проходить шествия оппозиционных активистов. 

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась с предложением провести в стране еще одни парламентские выборы. Она заявила, что голосование, которое проходило в конце октября, нельзя назвать состоявшимся.  «Когда выборы в стране не состоялись, обязательным является, чтобы они прошли повторно в кратчайшие сроки», — сказала Зурабишвили на брифинге. Ее слова передает ТАСС. Президент Грузии отметила, что сейчас страна находится на пути «дестабилизации и двоевластия». Жителей Грузии Зурабишвили просит не прекращать протест.  В Грузии на выборах в парламент победила правящая партия страны, она получила 53,93% голосов и 89 мандатов. После обнародования результатов в Тбилиси начали проходить шествия оппозиционных активистов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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