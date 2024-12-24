Погибший случайно задел рычаг управления ковшом (архивное фото)
В поселке Московском Тюменского района Тюменской области самодельный экскаватор убил владельца ударом ковша по голове. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Самодельный экскаватор убил своего хозяина в поселке Московском. 39-летний мужчина чистил снег во дворе частного дома. Выходя из кабины, он случайно задел рычаг управления ковшом, который опустился и ударил человека по голове», — рассказали в ГИБДД.
Тюменец погиб на месте происшествия. Все обстоятельства произошедшего еще выясняются.
Техника убила мужчину во дворе его же дома
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