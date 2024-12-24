Под Тюменью самодельный транспорт убил своего создателя. Фото

В поселке под Тюмень самодельный экскаватор убил своего владельца ковшом
© Служба новостей «URA.RU»
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Погибший случайно задел рычаг управления ковшом (архивное фото)
Погибший случайно задел рычаг управления ковшом (архивное фото) Фото:

В поселке Московском Тюменского района Тюменской области самодельный экскаватор убил владельца ударом ковша по голове. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Самодельный экскаватор убил своего хозяина в поселке Московском. 39-летний мужчина чистил снег во дворе частного дома. Выходя из кабины, он случайно задел рычаг управления ковшом, который опустился и ударил человека по голове», — рассказали в ГИБДД.

Тюменец погиб на месте происшествия. Все обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Техника убила мужчину во дворе его же дома
Техника убила мужчину во дворе его же дома
Фото:

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В поселке Московском Тюменского района Тюменской области самодельный экскаватор убил владельца ударом ковша по голове. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона. «Самодельный экскаватор убил своего хозяина в поселке Московском. 39-летний мужчина чистил снег во дворе частного дома. Выходя из кабины, он случайно задел рычаг управления ковшом, который опустился и ударил человека по голове», — рассказали в ГИБДД. Тюменец погиб на месте происшествия. Все обстоятельства произошедшего еще выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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