24 декабря 2024

Челябинцев зовут упаковывать конфеты на зарплату 180 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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За упаковку конфет в Челябинске предлагают неплохие деньги
За упаковку конфет в Челябинске предлагают неплохие деньги Фото:

Челябинцам предлагают работу упаковщиками конфет на зарплату 180 тысяч рублей. Об этом сообщают местные СМИ.

«Работать предлагают вахтовым методом в центре Челябинска. Трудиться необходимо на складе, упаковывая и фасовать шоколадные конфеты. За вахту в 45 смен работодатель обещает платить до 180 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог».

Также вахтовым методом в Челябинске предлагают работу по упаковке конфет нa пpoизвoдcтве. Как сообщает ресурс «Авито», работодатель предлагает до 5100 рублей за смену. Требования по опыту не предъявляются. Также предлагается ежeднeвная oплатa и ceмейныe комнaты. В дополнение — бесплатное питание и компенсация проезда. При этом для работников с опытом предлагают уже шесть тысяч рублей за смену.

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Челябинцам предлагают работу упаковщиками конфет на зарплату 180 тысяч рублей. Об этом сообщают местные СМИ. «Работать предлагают вахтовым методом в центре Челябинска. Трудиться необходимо на складе, упаковывая и фасовать шоколадные конфеты. За вахту в 45 смен работодатель обещает платить до 180 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог». Также вахтовым методом в Челябинске предлагают работу по упаковке конфет нa пpoизвoдcтве. Как сообщает ресурс «Авито», работодатель предлагает до 5100 рублей за смену. Требования по опыту не предъявляются. Также предлагается ежeднeвная oплатa и ceмейныe комнaты. В дополнение — бесплатное питание и компенсация проезда. При этом для работников с опытом предлагают уже шесть тысяч рублей за смену.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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