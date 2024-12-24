Челябинцам предлагают работу упаковщиками конфет на зарплату 180 тысяч рублей. Об этом сообщают местные СМИ.
«Работать предлагают вахтовым методом в центре Челябинска. Трудиться необходимо на складе, упаковывая и фасовать шоколадные конфеты. За вахту в 45 смен работодатель обещает платить до 180 тысяч рублей», — сообщает telegram-канал «Челябинск, который смог».
Также вахтовым методом в Челябинске предлагают работу по упаковке конфет нa пpoизвoдcтве. Как сообщает ресурс «Авито», работодатель предлагает до 5100 рублей за смену. Требования по опыту не предъявляются. Также предлагается ежeднeвная oплатa и ceмейныe комнaты. В дополнение — бесплатное питание и компенсация проезда. При этом для работников с опытом предлагают уже шесть тысяч рублей за смену.
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