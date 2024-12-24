24 декабря 2024

В Перми под реновацию отдали участок в микрорайоне «Комсомольский»

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте старых домов должны вырасти новостройки
На месте старых домов должны вырасти новостройки Фото:

В Пермском микрорайоне «Комсомольский» масштабной реновации подвергнется участок в 22,16 га. Здесь расположены десятки аварийных домов, которые предстоит расселить застройщику.

«Реновации подлежит площадка 22,16 га в границах улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. В пределах территории расположены 42 многоквартирных аварийных дома, 14 домов — соответствуют критериям. На территории проживает более 1000 человек», — сообщает в Telegram министерство строительства Прикамья.

В рамках комплексного развития территории кроме жилья планируется построить детскую школу искусств. Предусмотрен капитальный ремонт улиц, строительство и переустройство инженерных сетей. Срок реализации проекта — 15 лет. Инвестора, который займется реновацией, определят на торгах в 2025 году.

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В Пермском микрорайоне «Комсомольский» масштабной реновации подвергнется участок в 22,16 га. Здесь расположены десятки аварийных домов, которые предстоит расселить застройщику. «Реновации подлежит площадка 22,16 га в границах улиц Ветлужской, Марии Загуменных, Кочегаров, Генерала Наумова и Сортировочной. В пределах территории расположены 42 многоквартирных аварийных дома, 14 домов — соответствуют критериям. На территории проживает более 1000 человек», — сообщает в Telegram министерство строительства Прикамья. В рамках комплексного развития территории кроме жилья планируется построить детскую школу искусств. Предусмотрен капитальный ремонт улиц, строительство и переустройство инженерных сетей. Срок реализации проекта — 15 лет. Инвестора, который займется реновацией, определят на торгах в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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