25 сентября 2025

Синоптики рассказали пермякам, когда начнется резкое похолодание

ГИС-центр ПГНИУ: в Пермском крае началось продолжительное похолодание
© Служба новостей «URA.RU»
Максимальное понижение температуры ожидается 29–30 сентября
Максимальное понижение температуры ожидается 29–30 сентября

Сегодня, 26 сентября, на всей территории Пермского края температура воздуха впервые за последние две недели опустится ниже средних климатических значений. С этого дня начинается устойчивый и затяжной период прохладной погоды.

«С 26 по 30 сентября среднесуточная температура будет ниже нормы на 2–3 градуса в северных районах региона и на 4–5 градусов — в южных и юго-восточных частях.  Максимальное понижение температуры ожидается 29–30 сентября», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ. 

В настоящее время погоду в регионе определяет тыловая часть циклона, который сместился в Западную Сибирь. К вечеру начнет оказывать влияние небольшой «ныряющий» циклон, смещающийся со стороны Республики Коми. В течение дня температура воздуха по краю составит от +4 до +9°, в Перми не превысит +6…+8°. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди.

В субботу, 27 сентября, ожидается продвижение циклона с северо-запада на территорию Пермского края. Днем дожди будут носить ливневый характер, местами возможно выпадение снежной крупы, при этом ветер останется слабым. Суточный диапазон температур будет невелик: ночью от +1 до +6°, днем от +4 до +9°. В Перми ночью +3…+5°, днем +6…+8°.

В ночь на воскресенье, 28 сентября, над регионом начнет усиливаться влияние арктического антициклона с двумя центрами. В дневное время наиболее низкие температуры ожидаются на востоке региона (+2…+4°), на остальной территории — в пределах +4…+7°, в Перми — +5…+7°. Дожди днем сохранятся преимущественно на юге края.

В ночь на понедельник, 29 сентября, арктический антициклон продолжит смещаться к югу, что обусловит ясную погоду и значительные заморозки на большей части территории региона. Еще одна холодная ночь с заморозками ожидается во вторник, 30 сентября. В южных районах края и в Перми вероятны заморозки. После этого днем с северо-запада начнет поступать более теплый воздух, благодаря чему температура повысится до +10°.

