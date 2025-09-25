Синоптики рассказали пермякам, когда начнется резкое похолодание

Сегодня, 26 сентября, на всей территории Пермского края температура воздуха впервые за последние две недели опустится ниже средних климатических значений. С этого дня начинается устойчивый и затяжной период прохладной погоды.
«С 26 по 30 сентября среднесуточная температура будет ниже нормы на 2–3 градуса в северных районах региона и на 4–5 градусов — в южных и юго-восточных частях. Максимальное понижение температуры ожидается 29–30 сентября», — сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.
В настоящее время погоду в регионе определяет тыловая часть циклона, который сместился в Западную Сибирь. К вечеру начнет оказывать влияние небольшой «ныряющий» циклон, смещающийся со стороны Республики Коми. В течение дня температура воздуха по краю составит от +4 до +9°, в Перми не превысит +6…+8°. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди.
В субботу, 27 сентября, ожидается продвижение циклона с северо-запада на территорию Пермского края. Днем дожди будут носить ливневый характер, местами возможно выпадение снежной крупы, при этом ветер останется слабым. Суточный диапазон температур будет невелик: ночью от +1 до +6°, днем от +4 до +9°. В Перми ночью +3…+5°, днем +6…+8°.
В ночь на воскресенье, 28 сентября, над регионом начнет усиливаться влияние арктического антициклона с двумя центрами. В дневное время наиболее низкие температуры ожидаются на востоке региона (+2…+4°), на остальной территории — в пределах +4…+7°, в Перми — +5…+7°. Дожди днем сохранятся преимущественно на юге края.
В ночь на понедельник, 29 сентября, арктический антициклон продолжит смещаться к югу, что обусловит ясную погоду и значительные заморозки на большей части территории региона. Еще одна холодная ночь с заморозками ожидается во вторник, 30 сентября. В южных районах края и в Перми вероятны заморозки. После этого днем с северо-запада начнет поступать более теплый воздух, благодаря чему температура повысится до +10°.
