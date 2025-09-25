Пермский край отправил лес в Таджикистан

С 1 января по 25 сентября 2025 года из Пермского края в Таджикистан было экспортировано 35,4 тысячи кубических метров древесины как хвойных, так и лиственных пород. Этот показатель практически соответствует объему за аналогичный период 2024 года, когда было вывезено 32,7 тысячи кубометров.
«Одна из последних партий древесины прошла инспекцию 18 сентября. Специалисты осуществили карантинный контроль груза объемом 200 кубических метров, предназначенного для отправки в Таджикистан», — сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю на официальном сайте.
Результаты исследований подтвердили отсутствие вредителей и опасных организмов в древесине. После получения положительного заключения на груз были оформлены фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие его безопасность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!