25 сентября 2025

Появились свежие кадры со стройки арены у ДКЖ в Перми. Видео

В Перми возводят каркас спортивной арены у ДКЖ
© Служба новостей «URA.RU»
На стройке арены ведутся активные работы
На стройке арены ведутся активные работы

В Перми начали возводить каркас многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. Новым видео со стройки поделился в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

«Работа на стройплощадке многофункциональной спортивной арены кипит! Уже возводят каркас масштабного спортивного сооружения!», — пишет Черепанов.

Спортивная арена строится в районе улиц Локомотивной, Строителей, Квартальной и Гатчинской. Площадь комплекса составит порядка 75 тысяч квадратных метров. Здесь появятся две арены с трибунами на 10 тысяч и 500 зрителей, тренировочные залы, административные помещения. Строительство завершится во второй половине 2027 года.

© Служба новостей «URA.RU»
