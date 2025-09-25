В Перми начали возводить каркас многофункциональной спортивной арены в микрорайоне ДКЖ. Новым видео со стройки поделился в своем telegram-канале советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.
«Работа на стройплощадке многофункциональной спортивной арены кипит! Уже возводят каркас масштабного спортивного сооружения!», — пишет Черепанов.
Спортивная арена строится в районе улиц Локомотивной, Строителей, Квартальной и Гатчинской. Площадь комплекса составит порядка 75 тысяч квадратных метров. Здесь появятся две арены с трибунами на 10 тысяч и 500 зрителей, тренировочные залы, административные помещения. Строительство завершится во второй половине 2027 года.
