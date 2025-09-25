Три века города-миллионника: как и почему менялась численность жителей Перми

За 2024 год население миллионной Перми стало больше примерно на 600 человек: такие данные привел глава города Эдуард Соснин. Статус миллионника позволяет мегаполисам участвовать в максимальном количестве федеральных программ, ведь расходы на них рассчитываются, в том числе, исходя из численности жителей. Бизнес-стратегии большинства федеральных сетей ориентированы тоже на крупные мегаполисы. Как и почему Пермь, возникшая в 1723 году, стала городом с населением более миллиона человек — в нашем материале.
Первые данные численности населения Перми
По итогам первой Всероссийской переписи населения Российской империи 1897 года Пермь не вошла даже в число 50 самых крупных городов Российской империи, заняв 64-е место — в Перми проживало чуть более 45 тысяч человек. Но эта цифра оказалось на 2 тысячи больше, чем в соседнем Екатеринбурге. В стране тогда работали «счетчики» — добровольные помощники Главной переписной комиссии.
Влияние индустриализации
В начале 1920 года число пермяков выросло уже до 70 тысяч человек, а в 1926 году Всесоюзная перепись населения зафиксировала в Перми уже 85 тысяч жителей (вместе с жителями Мотовилихи, которая был отдельным поселением — почти 120 тысяч). Очередная перепись населения в СССР прошла в 1937 году, но по ее итогам руководство страны ожидало увидеть более высокие показатели. В итоге результаты переписи засекретили, и в 1939 году провели новую, уже с «верными» результатами. По официальным данным, к началу 1939 года в Перми проживало 255 тысяч человек.
Прирост населения в годы Великой Отечественной войны
Особенно значимый прирост населения Перми был в годы Великой Отечественной войны в результате эвакуации. В Пермь эвакуировали как жителей, так и сотни предприятий. В результате население города в отдельные периоды возросло в два раза и достигало 600 тысяч человек. Часть эвакуированных в Пермь граждан с окончанием войны покинуло город, но часть осталось. Это же относится и к предприятиям Перми.
В 1979 году Пермь стала городом-миллионером
В мае 1979 года город стал новым городом-миллионером в СССР: численность населения города составила 1 007 337 человек. Пермь стал 19-м городом-миллионником в стране. За последующий период с 1979 года по 1989 год численность населения увеличилась на девять процентов, и город укрепил свой статус. Пик рождаемости пришелся на 1985 год. Численность города выросла до 1,1 млн человек. Желанный миллион Перми дали также поглощенные поселки, например, Новые Ляды, которые теперь считаются частью Свердловского района. Власти стремились добиться результата любой ценой, ведь город — гигант даже в советское время получал большие преференции, в том числе — строительство метро.
Потеря статуса
После распада СССР в 1991 году численность населения Перми стала заметно падать, несмотря на миграционный прирост. Причина была в сокращении рождаемости и увеличении смертности. Если в 1989 году в городе Перми родилось больше 15 тысяч человек, то в 1992 году — менее 10 тысяч. К началу 2005 года Пермь потеряла статус города-миллионника: численность населения на 1 января 2005 года составила чуть более 998 тысяч человек. Через пять лет население сократилось до 991 тысячи человек, а среди руководства края выдвигались идеи увеличить площадь Перми за счет поселений Краснокамского и Пермского районов.
Возвращение почетного звания
В 2011 году население стало прибывать за счет миграции населения, и в 2012 году Пермь вновь вернула себе статус миллионника, который сохраняет до сегодняшнего дня. К 2019 году население города увеличилось более чем на 50 тысяч человек. Пермь стала единственным городом в стране, который дважды становился миллионником (в 1979 и в 2011 годах). По итогам Всероссийской переписи населения в 2021 году Пермь официально подтвердила статус миллионного города: в городе официально проживало 1,042 млн человек. В 2025 году численность жителей Перми, по словам главы города Эдуарда Соснина, составила 1,027 млн человек.
