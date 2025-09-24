Спикер гордумы в Осе Пермского края подстрахует себя от возможной отставки

Депутаты рассмотрят изменения в регламент, предложенные Константином Нефедовым
Депутаты рассмотрят изменения в регламент, предложенные Константином Нефедовым

Председатель Осинского гордумы в Пермском крае Константин Нефедов намерен подстраховать себя от возможной отставки. Для этого спикер предлагает внести изменения в регламент думы местного представительного органа, рассказал URA.RU источник в краевых политэлитах. 

«Сейчас для того, чтобы полномочия действующего спикера гордумы в Осе были прекращены досрочно, достаточно 50% голосов депутатов. Это прописано в регламенте гордумы. Нефедов же предлагает повысить число голосовавших до 2/3 от числа присутствующих на голосовании депутатов», — указывает источник агентства. В думе Осы на звонок корреспондента URA.RU не ответили. Запрос, направленный Нефедову в соцсети «ВКонтакте», спикер гордумы проигнорировал.

Нефедов возглавил думу Осинского округа осенью 2024 года. Это произошло на фоне скандала: его кандидатуру вопреки рекомендациям «Единой России» и внутрипола поддержало большинство депутатов. Минувшим летом спикер пожаловался в прокуратуру на своего коллегу Максима Рожкова, уехавшего на СВО. Нефедов намеревался отстранить Рожкова, сохранившего на время службы депутатский мандат, от заседаний за прогулы.

